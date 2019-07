Prime Day 2019: Kindle Paperwhite für 69,99 Euro und Kindle für 49,99 Euro im Angebot

Zwei Tage lang – am 15. und 16. Juli 2019 – kostet der neue Kindle Paperwhite nur 69,99 Euro und ist damit um 50 Euro gegenüber dem Normalpreis reduziert. Das Einsteigermodell ist um 30 Euro auf 49,99 Euro reduziert. In einem Test haben wir unlängst beide Geräte verglichen. Wir zeigen, wie Sie die günstigen Kindle-Geräte erhalten, auch wenn Sie noch kein Prime-Mitglied sind.

Amazons so genannter Prime Day erstreckt sich in diesem Jahr vom 15. auf den 16. Juli 2019 sogar über zwei Tage. Für Prime-Mitglieder sind viele Artikel im Angebot, und natürlich sind die beiden Tage eine gewaltige Amazon-Werbeaktion, um neue Prime-Mitglieder zu gewinnen.

Die Prime-Mitgliedschaft kostet normalerweise 7,99 Euro monatlich oder 69,00 Euro bei Jahreszahlung. Jedoch bietet Amazon eine kostenlose einmonatige Probemitgliedschaft an.

Wer den Kindle Paperwhite zum Schnäppchenpreis für 69,99 Euro erwerben möchte oder das Einsteigermodell für 49,99 Euro, kann mit dem Kauf sofort eine Prime-Mitgliedschaft abschließen und erhält das Gerät zum Angebotspreis.

Die Prime-Mitgliedschaft kann dann unmittelbar im kostenlosen Probemonat gekündigt werden.

Unsere Empfehlung: Wer keinen Kindle hat kann kaufen

Wer noch keinen Kindle Paperwhite oder Kindle besitzt, der sollte bei diesem günstigen Preis zuschlagen und den einmonatigen Prime-Probemonat zur günstigen Bestellung nutzen. Unseren ausführlichen Test des Kindle Paperwhite 2019 und des Einsteigermodells können Sie hier nachlesen.

Das Oasis-Angebot hat einen Haken

Auch Amazons Luxus-Reader, der Kindle Oasis, ist zum Prime-Day im Angebot. Jedoch gilt dies nur für das Vorgängermodell in der 32 Gbyte-Ausführung (Test hier) und nicht für die neue Generation mit verstellbarem Lichtspektrum. Amazon gibt eine Preisersparnis von 70 Euro an, jedoch wird hier etwas Augenwischerei betrieben, da sich der Preis des Oasis-Vorgängermodells mit Erscheinen der neuen Modellreihe bereits um 30 Euro reduziert hatte, die tatsächliche Ersparnis gegenüber dem aktuellen Preis liegt also nur bei 40 Euro.

Wie immer muss darauf hingewiesen werden, dass Kindle Geräte zum Kauf von E-Books bei Amazon konzipiert sind. Das EPUB-Format, dass z. B. die Tolino-E-Reader verwenden, wird vom Kindle Paperwhite nicht unterstützt. Auch die digitale Onleihe der öffentlichen Bibliotheken kann mit den Kindle-Geräten nicht genutzt werden.

Wer jedoch seine E-Books bei Amazon kaufen wird, sollte am besten den Kindle Paperwhite zum Angebotspreis kaufen. Zudem können mit den E-Readern auch Hörbücher von Audible wiedergegeben werden. Auch darüber lesen Sie mehr in unserem Test.

Der »kleine« Kindle:

Für Amazon-Prime-Kunden ist der Kindle aktuell bis 16.07.2019 für nur 49,99 Euro im Angebot.

Der neue Kindle, jetzt mit integriertem Frontlicht - mit Spezialangeboten - Schwarz. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0841667152479. EUR 79,99 » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Der Kindle Paperwhite:

Für Amazon-Prime-Kunden ist der Kindle Paperwhite aktuell bis 16.07.2019 für nur 69,99 Euro im Angebot.

Kindle Paperwhite, jetzt wasserfest und mit doppeltem Speicherplatz - mit Spezialangeboten. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0841667177908. EUR 119,99 » Bestellen bei amazon.de Anzeige