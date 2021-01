Pamphlet und Thriller: »Der neunte Arm des Oktopus« von Dirk Roßmann

Drogeriemarkt-Milliardär Dirk Roßmann hievt sein Buch »Der neunte Arm des Oktopus« nicht zuletzt mit massivem Werbe- und Medieneinsatz auf die Bestsellerliste. Selbst Literaturkritiker nähern sich dem Autor und seinem Thriller behutsam. Was ist da los?

Ein gekaufter Erfolg?

Bücher werden im Radio und Fernsehen kaum beworben. Dieser Roman jedoch schon: »Der neunte Arm des Oktopus«. Während für andere Bücher höchsten in den Feuilletons auf Viertel- oder Achtelseiten eine Anzeige geschaltet wird, gab’s für dieses Buch großformatige Werbehinweise bis hinunter zu den regionalen Zeitungen. Inserent war jedoch nicht der Lübbe Verlag, in dem das Buch erschien, sondern eine große Drogeriekette. Deren Chef und Milliardär Dirk Roßmann ist der Autor des Buches, ein »Thriller« wie es auf dem abwaschbaren Umschlag heißt. Es ist sein erster Roman. Zuvor hatte er bereits zusammen mit den Journalisten Peter Käfferlein und Olaf Köhne seine Autobiografie geschrieben. Diese landete – ebenfalls massiv beworben – zwei Jahre zuvor auf der Bestsellerliste. »SPIEGEL Bestseller-Autor« klebt daher schon beim Erscheinen des »Oktopus« unter dem Wort »Thriller«. Der Name des Autors ist – wie bei seiner Drogeriemarktkette – ROSSMANN geschrieben und nicht Roßmann, wie der Name eigentlich lautet. Das mit dem großen ß hat sich nie durchgesetzt.

Nach Erscheinen im September 2020 ist der Roman ebenfalls auf Platz 2 der Bestsellerliste eingestiegen. Ein mit massivem Werbeeinsatz gekaufter Erfolg? Auch in den Rossmann-Filialen selbst und im Kundenmagazin ist das Buch prominent platziert.

Zum Erscheinen ist Roßmann medial massiv präsent. Selbst knallharte Literaturkritiker, die ihr Feuilleton ansonsten nie einem schnöden Thriller öffnen würden, bringen wohlwollende Interviews mit Autor Roßmann. Denis Scheck, der vergleichbare Werke in seiner Fernsehsendung buchstäblich und verbal in die Tonne wirft, bezeichnet den Roman zwar als »Dagobert-Duck-Prosa« mit »überschaubaren Mitteln«, doch er lese sich »überraschend anregend«. Der Bestseller auf Platz 2 landet nicht im Altpapier, bevor Scheck das Buch seines Lieblingsfeindes Sebastian Fitzek auf Platz 1 im hohen Bogen im Container versenkt.

Kann das Buch inhaltlich überzeugen?

Was ist da los? Kann Roßmanns Buch tatsächlich inhaltlich überzeugen?

Ja – wenngleich auf unerwartete Art und Weise.

Dirk Roßmanns Auftreten in einer Talkshow und der Anfang seines Textes gleichen den Motivationen und Manuskripten, die Verlage und die das literaturcafe.de regelmäßig zugeschickt bekommen: da hat einer eine Botschaft, die er in Textform gegossen hat. Anliegen ist ihm wichtiger als Inhalt. Er ist scheinbar der festen Überzeugung, dass das Thema überzeugt und die Umsetzung zweitrangig ist. Bei Roßmann ist es der Klimawandel und die Uneinsichtigkeit der Menschheit und der Regierungen. Da muss man doch was tun, da muss man doch die Menschheit wachrütteln! Und warum nicht in Form eines spannenden Thrillers? Was ein Pleonasmus sein sollte, ist es in »Der neunte Arm des Oktopus« nur bedingt.

Auch hier gleicht der Text dem des motivierten, aber unbedarften Schreibers: Das Buch liest sich wie ein Sachbuch, vollgestopft mit Daten und Fakten. Die meisten davon hinlänglich bekannt – zumindest ihre Auswirkungen auf die Umwelt. »Infodumps« nennen das Schreibtrainer. Nicht selten – so auch hier – sind diese Infos in Dialogen verpackt. Charaktere des Romans, die eigentlich über den gleichen Kenntnisstand verfügen, erzählen sich Dinge nur, damit sie der Leser erfährt. Das resultiert in Formulierungen wie »Wie angekündigt, werden wir …« oder »… wie du weißt« oder »… was machen wir hier? Wir sind ein Thinktank …« oder »Wir, die Top-Wissenschaftler der Erde …«

Im Roßmannschen Thriller wird dies noch gesteigert, indem die Präsidentin der USA eine Rede hält, die ein einziger Infodump ist und indem fiktive Zeitungsartikel die Sachlage schildern.

Wie seit geraumer Zeit obligatorisch für das Thriller-Genre, beginnt das Buch mit einem Prolog, der hier jedoch tatsächlich einer ist.

Demokratie und Diktatur arbeiten Hand in Hand

Im ersten Teil der Geschichte unternimmt Autor Roßmann das Gedankenspiel, was wäre, wenn sich die USA, China und Russland zu einer Allianz, einer Art Weltregierung zusammenschließen, um den Planeten zu retten. Rüstungsausgaben werden gekappt, die Bevölkerung muss Einschnitte im Lebensstandard hinnehmen, um das Klima zu drehen. Ein Strang der Geschichte spielt in der Gegenwart und einer nahen Zukunft, in der 2025 Kamala Harris Präsidentin der USA geworden ist, ein weiterer lässt im Jahre 2100 jenen oben zitierten Thinktank auf die jüngste Geschichte der Menschheit zurückblicken und wie man damals um 2020 die Zerstörung des Klimas zulassen konnte.

Erzähltechnisch ist die erste Hälfte des Buches weniger spannend. Es gibt keine durchgängige Handlung, Personen tauchen auf, die im Folgenden nie wieder eine Rolle spielen. Man kann das Buch nahezu verlustfrei erst ab dem letzten Absatz auf Seite 175 lesen, denn dort wird nochmals zusammengefasst, was bisher geschah. Neben den erwähnten und meist überflüssigen Infodumps (Wer kann sich das alles merken?), wird die populärste Schreibregel missachtet: Show, don’t tell. Der Text ist voll von Gefühlsbehauptungen, anstatt diese Emotionen in ihren Auswirkungen zu beschreiben. Da »durchfuhr sie ein Schreck«, da ist ein Auftreten »selbstbewusst, fast herrisch«.

Apropos Auftreten: Bei weiblichen Charakteren gehört die Einstufung des Schönheitsgrades meist zum Beschreibungsrepertoire (»Äußerlich war Sofia Della Bettemcour mittlere Mittelklasse«).

Der Reiz des ersten Teils besteht im dichten Namedropping. Neben Harris taucht auch Vladimir Putin als Figur im Text auf, genauso wie dessen Berater Gerhard Schröder und auch Ex-Bundespräsident Wulff ist in einer Nebenrolle zu sehen (»Dort stand der ehemalige deutsche Bundespräsident, groß, blond, freundlich, den sie sympathisch fand«). Hier glaubt man sich als Leserin und Leser nah dran an der Wirklichkeit, ist doch im wahren Leben Dirk Roßmann tatsächlich mit Schröder und Wulff befreundet. Niemand ist böse, selbst Putin ist die Menschlichkeit in Person, der sich persönlich in einen US-amerikanischen Zoo bringen lässt, um dort einen Oktopus zu streicheln. Demokratie und Diktatur arbeiten Hand in Hand an der Weltrettung. Alles wird gut in der fiktiven Welt des Dirk Roßmann.

Natürlich nicht! Denn im zweiten Teil erreicht das Gedankenspiel eine interessante Ebene: Was ist, wenn sich ein Land der globalen Klimarettung widersetzt? Rechtfertigt dies gar den Einsatz militärischer Mittel, wenn Diplomatie nicht weiterhilft?

»Wieso so viele Fehler?«

Oftmals hat man bei der Lektüre den Eindruck, der zweite Teil des Buches sei von jemandem ganz anderen geschrieben. Anders als in den global angelegten Handlungsversatzstücken des ersten Teils, wird jetzt die Schreibregel befolgt, dass selbst die globalste Problematik auf das Schicksal einer einzelnen Figur heruntergebrochen werden muss, um sie für Leserin und Leser emotionaler zu machen. Hier gibt es Dan-Brown-artige Kapiteleinstiege, in denen das Setting haarklein beschrieben wird (»Ein Pagodenbau an der Los Robles Avenue in Pasadena, Los Angeles, ein Pagodenbau, jedoch modern interpretiert, gebaut von Marston, Van Pelt & Maybury, unter Verwendung eines hellgrauen, dichten Sandsteins, gelegen zwischen Woodbury Avenue und Orange Grove.«) und hier gibt es Spannung suggerierende Cliffhanger. Interessanterweise einen aus dem ersten Teil gleich nochmals, als habe man beim Umsortieren der Textpassagen vergessen, ihn einmal wegzustreichen. Allerdings wird im zweiten Teil Dan-Brown-artig einiges mehrfach erzählt. Man muss schließlich davon ausgehen, dass Leserin oder Leser das Buch nicht am Stück liest und das Gelesene gleich wieder vergessen hat. So machen es die Thriller-Profis.

Und klaffen kilometerbreite Lücken in der Logik, so fragt sich sogar einer der Protagonisten stellvertretend für Leserin und Leser: »Wieso so viele Fehler?«

Mehr sei vom Inhalt nicht verraten. Außer, dass sich Roßmann im Epilog selbst als »Rossmann« ins Werk schreibt, was beim Lesen Fremdschämen verursacht. Die Figur Rossmann bezeichnet den Buchplan als »politische Vision in Form eines Pamphlets, in Form eines Thrillers«.

Haltung als Kriterium der Buchbewertung

Und wie finden das Buch nun die durchschnittliche Leserin und der durchschnittliche Leser? Stürzt das finanziell und medial gepushte Buch gnadenlos ab?

Nein. Das zeigt zumindest der Blick auf die Amazon-Bewertungen. Hier erzielt »Der neunte Arm des Oktopus« rund zwei Monate nach Erscheinen einen Durchschnitt von 4,2 von 5 Sternen. Gerade bei den positiven Stimmen geht es weniger um Figurenzeichnung, Spannung oder Stil (darum geht es eher bei den schlechten). Gelobt wird vielmehr das »Gedankenspiel« und Roßmanns klimapolitisches Engagement. Haltung als Kriterium der Buchbewertung.

Dirk Roßmann scheint auf jeden Fall von seiner Autorenkarriere begeistert zu sein. Mit rund 3 Prozent Beteiligung hat er sich vorgestern bei seinem Verlag eingekauft.

Wolfgang Tischer

Rossmann, Dirk: Der neunte Arm des Oktopus: Thriller. Gebundene Ausgabe. 2020. Lübbe. ISBN/EAN: 9783785727416.