Martin Suter und Bastian Schweinsteiger: Einer von uns Reichen und Schönen

Dass Ghostwriter die Lebensgeschichte für Prominente aufschreiben, ist üblich. Dass ein prominenter Autor die Lebensgeschichte eines Fußballers aufschreibt, ist eher unüblich. Der Schweizer Autor Martin Suter ist literarisch am Leben von Bastian Schweinsteiger gescheitert. Das ist nicht ärgerlich. Es ist egal.

Ich habe das Erscheinen zweimal verschieben müssen, sagt der Schweizer Autor Martin Suter, weil ich es unterschätzt habe. Die Aufgabe bestand darin, das Leben eines Profi-Fußballers aufzuschreiben. Seit dem 26. Januar 2022 ist das Buch nun auf dem Markt, das als »autorisierte Romanbiografie« bezeichnet wird. Was also ist es denn nun? Roman oder Biografie? Was ist wahr, was ist erfunden?

»Der Autor erzählt uns Wahres und fast Wahres aus dem Leben des Mannes, dem es nicht in die Wiege gelegt war, alles zu erreichen, was man als Fußballer erreichen kann«, heißt es dazu im Klappentext.

In der Praxis war es wohl so, dass Suter sich mit Schweinsteiger und dessen Frau Ana Ivanović und vielen Menschen aus deren privatem und beruflichem Umfeld unterhalten hat. In vielen kleinen, anekdotisch anmutenden Passagen hat Suter dann alles so erzählt, wie er es sich vorstellt, dass es hätte gewesen sein können. In einer Version, die Schweinsteiger gefiel. Bereits von den ersten 40 Entwurfsseiten war Schweinsteiger »sehr beeindruckt«.

Es war Schweinsteiger, dem der Name des Schweizer Autors zugetragen wurde. Und Suter wollte es ausprobieren, so wie er sich gerne in vielen Arten des Schreibens ausprobiert. So trafen sich die beiden am Zürcher Flughafen, und sie fanden sich nach wenigen Minuten sympathisch. Ansonsten sah man sich im weiteren Verlauf des Projektes per Zoom.

Tiefere Kenntnisse vom Fußball habe Suter nicht. Seine eigene Fußballkarriere begann mit 9 und endete mit 12. Jedoch habe er auch keine Erfahrungen mit Alzheimer gehabt und dennoch darüber geschrieben, sagt Suter in Anspielung auf seinen Bestseller und Debütroman »Small World«, der 1997 im Diogenes Verlag erschien. Zahlreiche weitere Bestseller sollten folgen, darunter die ebenfalls sehr erfolgreiche Krimiserie in Kunstkreisen um den Lebemann Johann Friedrich von Allmen.

Recherchieren sei der Beruf des Schriftstellers, sagt Suter.

Über einen prominenten Fußballer wie Bastian Schweinsteiger wissen wir ohnehin schon viel Wahres und Halbwahres. Die Fußballspiele im Fernsehen, die Berichte der Sportpresse und die der Klatschpresse. Nicht zuletzt produzierte Til Schweiger bereits die Amazon-Doku »Schweinsteiger: Memories – Von Anfang bis Legende«.

Und jetzt gibt es zusätzlich noch die Wahrheit über Bastian Schweinsteiger, die Martin Suter erfunden hat.

Moderiert von Sportreporter Marcel Reif wird das Buch eine Woche vor Erscheinen der Presse präsentiert. Schweinsteiger und Suter sind nach Berlin gekommen. Auf der Bühne dabei ist auch Schweinsteigers Frau, die Tennisspielerin Ana Ivanović, Weltranglistenerste des Jahres 2008.

Alles an diesem Buchprojekt strahlt aus: Hier geht es nicht um Literatur, hier geht es ums Geld. Die Namen werden das Ding verkaufen.

Schweinsteiger sagt, er wollte ein Buch haben, mit dem man sich identifizieren könne. Es gehe um Hoffnung für Familien und Kinder, es gehe darum, Einblick zu geben und zu motivieren.

Der Titel des Buches »Einer von euch« stammt vom Martin Suter. Er habe beweisen wollen, dass Schweinsteiger »einer von euch« sei.

Aber wer ist das? Wir Reichen und Schönen?

Wenn man über das Resultat etwas Gutes sagen möchte, so kann und sollte man das Buch als Geschenk männlichen Leseanfängern in die Hand drücken, die sich für Fußball interessieren und dem FC Bayern einigermaßen gewogen sind. Vielleicht schafft es das Buch, dass sich die Jungs fürs Lesen begeistern. Sprachlich hat es deren Niveau. Schweinsteiger selbst hat, wie er auf der Bühne erzählt, nach der Lektüre des über 300 Seiten langen Manuskripts durchaus vor, in Zukunft weitere Bücher zu lesen.

Wenn man in einem kleinen Amateurverein fleißig und ausdauernd spielt, dann steht vielleicht mal ein Talentscout des FC Bayern am Spielfeldrand. Und dann beginnt das Leben der Reichen und Schönen. Zunächst mit eigener Wohnung auf Vereinskosten, und später kann man sich teure Füllfederhalter und Autos leisten. Später dann auch den Führerschein.

»Einer von euch« ist ein biederes und kitschiges Werk. Erzählt in langweiliger Linearität ohne literarischen Anspruch mit Phrasen und abgegriffenen Bildern (»wie begossene Pudel saßen sie am Spielfeldrand«).

Man hat den Eindruck, dass Suter in seinem Schreiben um bekannte Tatsachen und juristisch Angreifbares herumdribbeln musste. Das liest sich größtenteils genauso spannend und aufregend wie die Zusammenfassung eines Fußballspiels in der Zeitung, das man am Abend davor bereits im Fernsehen gesehen hat.

Alles, was ein gutes Buch ausmacht – Konflikte, Dramen, Fallhöhen, starke Antagonisten –, gibt es hier nicht. Selbst der unliebsamste Trainer bleibt eine Randfigur und das größte Drama ist ein verschossener Elfmeter.

Suter wollte sich an einer Romanbiografie versuchen. Er ist gescheitert. Es ist sein verschossener Elfmeter. Aber das ist nicht schlimm. Verkaufen wird sich das Buch dennoch. Der Inhalt spielt keine Rolle.

Wolfgang Tischer

