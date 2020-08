Maltes Meinung: Die Longlist zum Deutschen Buchpreis 2020 (2/5)

Wie in den Jahren zuvor macht unser Textkritiker Malte Bremer mit allen 20 Titeln der Longlist zum Deutschen Buchpreis den »Buchhandelstest«. Bremer liest die ersten Seiten und fragt sich: Taugt das was? Will man das weiterlesen? Spannend? Oder langweilig? Lesen Sie den 2. von 5 Teilen mit jeweils 4 Büchern.

Diesmal: Dorothee Elmiger, Leif Randt, Stephan Roiss und Robert Seethaler.

Dorothee Elmiger: Aus der Zuckerfabrik

Den Einstieg macht ein humorvolles Zitat von Wolfram Lotz: »Wo ist Zucker, ich find’s nicht Zucker!« Dann beginnt der eigentliche Text, zunächst mit einem ansprechend schrägen Dialog, wohl in einem Gestrüpp über Gestrüpp und wie man/frau das findet, ob es schön ist usw. Wer da mit wem spricht, bleibt offen, wie auch der Grund, warum überhaupt über Gestrüpp gesprochen wird: Ist das etwa ein Hinweis darauf, was Leser*in zu erwarten hat? Ein Gestrüpp?

Könnte sein, denn wir bekommen nur kleine Häppchen: Da gibt es einen Dokumentarfilm über eine Ananasfarm, der Ananaskönig tritt vor die Kamera und redet, Sembradores setzen die Setzlinge, auf dem T-Shirt eines Arbeiters steht »My Skills never end« usw. usf. … Ein durchaus netter Versuch, inhaltliches Gestrüpp zu erzeugen. Aber da muss ich nicht durch.

Leif Randt: Allegro Pastell

Der Roman beginnt mit einem breitgetrampelten Klischee: Da kommt eine Tanja Arnheim per Zug pünktlich (!) in einem Bahnhof – Pardon: dem Frankfurter Hauptbahnhof an, wo sie selbstverständlich erwartet wird, und zwar von einem Jerome Daimler, der sich überlegt, ob er ihr entgegenlaufen sollte … Moment: Hauptbahnhof? Bahnsteig? Zug ist eingefahren? Ist da nicht Gedränge? Wie kann Jerome da laufen, ohne Unschuldige um- und anzurempeln? Warum geht er ihr nicht entgegen? Wie auch immer: Einfach stehen zu bleiben findet Jerome charmanter … Tanja ihrerseits hat ihre Ohren per Kopfhörer außer Betrieb genommen und geht auf Jerome zu, ohne ihn zu sehen, woraufhin Jerome lächelt, weil er gar nicht anders konnte. Und was macht Tanja, als sie Jerome endlich sieht? Sie strahlte auch! Wer denn sonst noch? Jerome hatte doch bloß gelächelt! Was ein kitschiger und inhaltlich verkorkster Anfang!

Stephan Roiss: Triceratops

Mitten rein, ohne Umwege: Es wird nicht erklärt, warum die Tür des Kinderzimmers weit offensteht, denn das ergibt sich ganz natürlich aus dem Folgenden! Schließlich kann auch frau/man erkennen, dass es mehrere Kinder gibt, zwei Jungs (Zwillinge?) und eine ältere Schwester. Was wohl mit der Mutter los ist, die schon im ersten Abschnitt vorkommt und die von den Kindern nicht geliebt wird, auch wenn die Kinder ihr sagen, dass sie sie lieben, gleichzeitig aber nicht mit ihr allein sein wollen. Wann das alles spielt? Das ergibt sich aus dem Wort Volksschule. Dieser Romanbeginn entwickelt sich ganz selbstverständlich, und so soll es sein, will Leser*in beim und im Text bleiben. Zeitsprünge, Erinnerungen, wie die Kinder Monster malten, dann die Frage, ob Jesus einen persönlichen Drachen hatte. Dieses Buch will ich ganz lesen! Und es gehört auf die Shortlist!

Robert Seethaler: Der letzte Satz

Ab in die Vergangenheit: Seethaler schreibt von den letzten Tagen des Komponisten Gustav Mahler, der mit dem Schiff Amerika von New York nach Europa fährt. Ausgiebig wird aufgezählt, was es auf Deck so alles zu sehen gibt: z. B. dass Mahler auf einer Kiste aus Stahl sitzt, den Rücken an die Wand eines Deckcontainers gelehnt, und außerdem befindet sich auf dieser Kiste eine Rolle Tau, aus der ein Eisenhaken ragt, und der Haken war an der Spitze angerostet. Frage: Was soll das alles? Darf man/frau sich nicht selbst vorstellen, wie das damals auf dem Ozeandampfer war? Der Wind, der von Norden kam und sich nie zu drehen schien? Dafür wird genau beschrieben, wie der Tee kam: Der Junge kam vom Hinterdeck und balancierte das Tablett auf einer Hand, die andere Hand streifte über die Reling. Warum denn nicht noch genauer? Wofür waren die linke bzw. rechte Hand jeweils zuständig? Welche für die Reling, welche für das Tablett? Langeweile pur: So kenne ich Seethaler überhaupt nicht! Ich habe alles von ihm gelesen und mir dieses Buch unbesehen gekauft—aber das war dieses Mal ein Griff ins Klo!

