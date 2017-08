Lesung mit John le Carré: Gewinnen Sie ein handsigniertes Buch zur Kinoübertragung

In Zusammenarbeit mit dem Veranstalter verlosen wir anlässlich dieses ganz besonderen Kino-Ereignisses eine von John le Carré handsignierte Ausgabe des neuen Buches.

Am 7. September 2017 findet in ausgewählten Kinos ein ganz besonderes Ereignis statt: Live aus der Royal Festival Hall in London wird wie bereits berichtet eine Lesung von John le Carré übertragen. Unter dem Titel »An Evening with George Smiley« präsentiert der Meister des Agenten-Thrillers sein neues Buch »A Legacy of Spies« (Das Vermächtnis der Spione).

In seinem neuen Roman kehrt nach über 25 Jahren die Figur George Smiley zurück, der bereits in fünf Büchern die Hauptrolle spielte. Alles wissenswerte zu diesem besonderen Kinoabend haben wir bereits in einem früheren Artikel zusammengefasst.

Die Liste der teilnehmenden Kinos und weitere Infos finden sich unter www.johnlecarrelive.com. Anhand der Postleitzahl können Kinos in der Nähe ermittelt werden, in denen die Live-Übertragung aus London zu sehen ist.

Und selbst wenn Sie nicht in London sitzen, sondern nur im Kino sind, können Sie nun in den Genuss einer von John le Carré handsignierten englischsprachigen Ausgabe von A Legacy of Spies kommen.

In Zusammenarbeit mit den Veranstaltern verlosen wir ein Buchpaket, in dem sich ein handsigniertes Exemplar des Le-Carré-Buches befindet (englische Ausgabe). Der glücklichen Gewinnerin oder dem glücklichen Gewinner wird der Gewinn direkt aus England zugeschickt. Sie müssen uns dazu nur die Frage beantworten, warum Sie das Buch gewinnen wollen.

Ihre Daten werden nur für die Verlosung genutzt und nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Adresse der Gewinnerin oder des Gewinners wird an den Veranstalter weitergegeben, damit der Gewinn verschickt werden kann. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist am Tag der Lesung, dem 7. September 2017.

Wir wünschen Ihnen viel Glück bei unserem Gewinnspiel!