Krimi: Wolfgang Tischer liest Manuel Vázquez Montalbán auf den Stuttgarter Buchwochen

Der größte Fußballverein Barcelonas hat einen englischen Top-Spieler verpflichtet. Dieser erhält plötzlich Morddrohungen. Steckt ein gegnerischer Verein dahinter?

In einem guten Krimi geht es niemals nur um einen Mord – und beim Fußball geht es nicht nur um den Sport. Manuel Vázquez Montalbán schleust seinen Privatdetektiv Pepe Carvalho als Teampsychologe in die Mannschaft. Doch das Spiel an den Rändern Barcelonas führen Drogenhändler und Immobilienspekulanten an.

Der Krimi aus dem Jahre 1988 wurde aus dem Spanischen übersetzt und neu bearbeitet von Bernhard Straub.

Am 1. Dezember 2017 ab 19:30 Uhr wird im Buchcafé der Stuttgarter Buchwochen im Haus der Wirtschaft eine rund einstündige gekürzte Lesefassung zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Manuel Vázquez Montalbán: Carvalho und der tote Mittelstürmer - Ein Kriminalroman aus Barcelona (WAT). Taschenbuch. 2014. Verlag Klaus Wagenbach. ISBN/EAN: 9783803127266.

