Kinostart: »Was man von hier aus sehen kann« nach Mariana Leky – Wir verlosen Freikarten

Der Roman »Was man von hier aus sehen kann« von Mariana Leky war der Überraschungserfolg des Jahres 2017. Monatelang, ja bereits jahrelang steht das Buch auf der Bestsellerliste. Das bei Dumont erschienene Buch wurde seitdem mehr als 800.000-mal verkauft und in 22 Sprachen übersetzt. 2017 gewann der Roman den Preis der unabhängigen Buchhandlungen.

Das Buch spielt in einem skurrilen und etwas vergessenen Städtchen im Westerwald. Luise wächst dort bei ihrer Großmutter Selma auf. Diese besitzt eine merkwürdige seherische Gabe: Wann immer Selma von einem Okapi träumt, stirbt kurz darauf jemand im Dorf. Lekys Roman ist voller solcher schrägen Einfälle und Figuren.

Da ist es offenbar kein Wunder, dass fast jede Kritik zur Verfilmung des Romans Referenzen zu »Das wunderbare Leben der Amelie« zieht. Manche fühlen sich auch an die Optik und Erzählweise von Wes Anderson erinnert. Für Drehbuch und Regie des Films, der am 29. Dezember 2022 in den Kinos in Deutschland und Österreich anläuft, ist Aron Lehmann verantwortlich. In den Hauptrollen sind Luna Wedler als Luise und Corinna Harfouch als deren Oma Selma zu sehen.







