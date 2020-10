Jetzt anmelden: Live-Webinare des literaturcafe.de mit digitalem Lagerfeuer

Podcasts liegen im Trend. Dieses Live-Tageswebinar am 21. November 2020 von 10 bis 17 Uhr zeigt, wie Sie selbst einen Podcast erstellen und veröffentlichen. Welche Technik benötige ich? Welche Inhalte sind erfolgversprechend? Wie schneide ich die Audio-Dateien? Wie veröffentliche ich die Folgen bei Spotify, Apple & Co?

Bonus: Abendrunde am digitalen Lagerfeuer nach dem Seminar.