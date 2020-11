Heinrich Steinfest über sein Buch »Der Chauffeur« – Stuttgarter Buchwochen

Das literaturcafe.de unterstützt die digitalen Stuttgarter Buchwochen 2020. Erleben Sie den Autor Heinrich Steinfest live im Gespräch mit Wolfgang Tischer, ein Mitschnitt vom 20.11.2020. Steinfests aktuelles Buch »Der Chauffeur« ist im Piper Verlag erschienen. Ein Roman über Paul Klee, der kein Maler ist, sondern durch ein tragisches Ereignis vom Chauffeur zu einem ganz besonderen Hotelier wird.

Nach dem literarischen Buchhandelsquartett (hier zu sehen und zu hören) und dem Abend mit Joachim Zelter ist es die dritte von insgesamt vier Live-Veranstaltungen, mit denen das literaturcafe.de die Stuttgarter Buchwochen unterstützt. Erleben Sie am 27. November 2020 die Autorin Anna Katharina Hahn.

Heinrich Steinfest: Der Chauffeur

Die Aufzeichnung eines Live-Gesprächs vom 20. November 2020.

Der Autor Heinrich Steinfest im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

In der Welt des Chauffeurs Paul Klee herrschen Übersicht und Präzision. Aber das Leben hält keine Garantie für unendliche Ordnung bereit: Nach einem schweren Autounfall und einer nicht minder schweren Fehlentscheidung beschließt er, ein kleines Hotel ganz nach seinen Vorstellungen zu führen. Und das Glück will es, dass er sich in die Maklerin Inoue verliebt. Also planen sie das Haus gemeinsam, von den Zimmern bis zur Bar, von den Sesseln bis zum Frühstück. Aber Klees ideale Welt zerbricht ein zweites Mal – und er entschließt sich zu einem für ihn sehr überraschenden Schritt … »Der Chauffeur« ist Heinrich Steinfests intensivster Roman und die Geschichte eines Mannes, den die Liebe und der Tod einmal zu oft behelligen.

Heinrich Steinfest: Der Chauffeur. Roman. 2020. Piper Verlag. ISBN 978-3-492-05867-4

Eine Veranstaltung des Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V. mit freundlicher Unterstützung durch das literaturcafe.de.

