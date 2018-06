Gerlinger Lyrikpreis 2018 geht an Walle Sayer – Anne Nimmesgern erhält Förderpreis

Beim Gerlinger Lyrikpreis konnten Lyrikerinnen und Lyriker mit Wohnsitz in Baden-Württemberg ihre Werke einreichen. Die Jury besteht aus Michael Braun, Irene Ferchl, Hans Thill, Henning Ziebritzki und Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Zur Begründung des Hautpreises an den in Horb lebenden Walle Sayer heißt es:

»Mitbringsel« möchte man Walle Sayers Prosagedichte nennen: unscheinbare Dinge, unspektakuläre Ereignisse und gemeinhin Übersehenes bringt er uns vor Augen, zeichnet alltägliche Details mit knappen, präzisen Strichen. Wenige Zeilen genügen dem Meister der kleinen Form für seine lyrischen Feinarbeiten, die etwa ein Kerngehäuse sezieren und in eine Streichholzschachtel passen. Bei Walle Sayer lässt sich »das Hermetische mit dem Sakristeischlüssel öffnen» und »dem Schneefall zuhören«. Seine verdichtete Sprache mit sorgsam gewähltem, gleichwohl vertrautem Vokabular und lakonischen Sätzen, geben seinen Texten einen unverkennbar eigenen Klang, macht sie zu besonderen »Andenken« nicht nur in der aktuellen baden-württembergischen Literaturszene.

Und die Begründung für den Förderpreis:

Anne Nimmesgern zeigt in ihren sinnes- und gedankengesättigten Gedichten, wie sich Stimmen in der “trümmerlandschaft der identität” orientieren und aus Sprachgestrüpp Orte schaffen, in denen sie “entweder fremd sind (…) oder gar heimisch”. Ihre subtile Anziehungskraft beziehen diese Gedichte aus der Spannung zwischen dem zeitgenössischen “umgraben vom material” und dem Wissen, daß in diesem Vorgang “die alten gottheiten ihre kämpfe” austragen.