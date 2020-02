Filmkritik: »Ruf der Wildnis« mit Harrison Ford – Susi und Strolch im Goldrausch

Mit Klamauk und vermenschlichten Tieren richtet sich die Jack-London-Verfilmung »Ruf der Wildnis« an eine sehr junge Zielgruppe. Schade. Mit Harrison Ford und famoser Tricktechnik hätte daraus ganz großes Kino werden können.

Der Roman »Ruf der Wildnis« hat den amerikanischen Schriftsteller Jack London Anfang des 20. Jahrhunderts über Nacht bekannt gemacht. Es ist »der« Roman über den Goldrausch am Klondike im kanadischen Yukon-Territorium.

Das Besondere an der Geschichte ist, dass sie aus der Sicht eines Hundes geschildert wird. London erzählt spannend, ohne das Tier zu vermenschlichen. Es ist die Geschichte einer Befreiung, die Geschichte des Haus- und Hofhundes Buck, der aus Kalifornien in den Yukon entführt wird, weil dort starke Hunde fürs Ziehen der Schlitten benötigt werden. Nach zahlreichen Misshandlungen entdeckt Buck die Gene seiner Vorfahren und folgt dem »Ruf der Wildnis«.

Jack London: Ruf der Wildnis Mit Klamauk und vermenschlichten Tieren richtet sich die Jack-London-Verfilmung »Ruf der Wildnis« an eine sehr junge Zielgruppe. Schade. Mit Harrison Ford und famoser Tricktechnik hätte daraus ganz großes Kino werden können. Der Roman »Ruf der Wildnis« hat den amerikanischen Schriftsteller Jack Lond

1903 veröffentlichte Jack London die Story mit großem Erfolg als Fortsetzungsgeschichte in der Zeitung. Da London selbst am und im Yukon nach Gold suchte, ist der Roman von persönlichen Eindrücken geprägt.

Es gibt zahlreiche Verfilmungen des Romans, darunter eine aus dem Jahre 1935 mit Clark Gable oder eine weitere aus dem Jahre 1997 mit Rutger Hauer.

Nun reiht sich Harrison Ford in die Reihe der Hundeflüsterer ein und spielt die Hauptrolle in der Verfilmung von »Ruf der Wildnis«, die jetzt ins Kino kommt.

Die Trick- und Animationstechnik machen es möglich, dass der Bernhardinermischling Buck und die anderen Tiere im Film vollständig digital erzeugt sind. Das ermöglicht Einstellungen und Szenen, die mit dressierten Tieren so nicht umsetzbar gewesen wären. Der Trailer auf YouTube gibt einen Eindruck davon, was den Zuschauer erwarten könnte.

Ruf der Wildnis | Offizieller Trailer | Deutsch HD German (2020) Mit Klamauk und vermenschlichten Tieren richtet sich die Jack-London-Verfilmung »Ruf der Wildnis« an eine sehr junge Zielgruppe. Schade. Mit Harrison Ford und famoser Tricktechnik hätte daraus ganz großes Kino werden können. Der Roman »Ruf der Wildnis« hat den amerikanischen Schriftsteller Jack Lond

Action-Elemente und eine leichte Vermenschlichung der Tiere könnten perfektes Abenteuerkino fürs Herz bieten, das als geschichtlichen Hintergrund den Goldrausch am Yukon dramatisch in Szene setzt. Und mittendrin Harrison Ford als alter Trapper und Hundefreund John Thornton.

Den Roman von Jack London verwandelte Michael Green in ein Drehbuch. Green schrieb auch das Drehbuch zu »Bladerunner 2049«, spezialisiert sich ansonsten auf Superheldenfilme und -serien wie »Logan«, »Green Lanthern« oder »Heroes«. Regie führte Chris Sanders, dessen Haupteinsatzgebiet bislang die Drehbücher zu Animations- und Zeichentrickfilmen waren, wie »Lilo und Stitch« oder »Drachenzähmen leicht gemacht«.

Entstanden ist daher ein Film, der Buck als eine Art Superhund zeigt, ein Film voll von unnötigen Slapstick-Szenen wie aus Zeichentrickfilmen. Wenigstens reden die Tiere in diesem Film nicht, obwohl das eigentlich auch egal gewesen wäre bei der Stufe der Vermenschlichung, die sie hier bereits erfahren.

Der Anfang des Filmes, der Buck als Hund auf dem kalifornischen Gut zeigt, erinnert in der Animation und dem Verhalten des Tieres an »Scooby-Doo«, während der Film später, als sich Buck in eine weiße Wölfin verliebt, in eine Art »Susi und Strolch im Goldrausch« mit einer Prise »Dschungelbuch« verwandelt.

Dabei hat Drehbuchautor Michael Green durchaus die ursprüngliche Geschichte Jack Londons 1:1 in den Film gepackt. Was er allerdings noch drumherum erfunden hat, ist plump und vorhersehbar. Und genauso plump und vorhersehbar ist das auch umgesetzt, inklusive extravaganter Kleidung der Bösen, die in der kanadischen Wildnis deutlich mit »Moët & Chandon« beschriftete Kisten auf dem überladenen Schlitten transportieren müssen, um die Dekadenz und Dummheit dem Zuschauer ins Auge zu pressen. Und wenn man im Kino meint, dass der Film allmählich zu Ende sein könnte, dann weiß man aufgrund der einfachen Erzählmechanik, dass das nicht sein kann, weil ja der obligatorische Showdown mit dem Bösen noch nicht da war.

Das rasende Schlittenhundegespann bremst mit übereinanderkullernden Hunden, und Schlittenhundeführer landen im Schneehaufen, sodass Kopf, Beine und Arme herausragen wie aus einer Schneekugel im Zeichentrickfilm.

Diese billigen Zeichentrickfilmgags, an denen sich Kinder erfreuen können, beißen sich mit den durchaus realistischen und ganz selten auch dramatischen Szenen. Hier passen die überdrehte und die realistische Erzählweise nicht zusammen.

Wenn man in anderen Filmen sieht, mit welcher Akribie Szenenbilder und Ausstattung bis ins Detail ausgearbeitet werden, passt in »Ruf der Wildnis« vieles nicht zusammen. So zeigt der Film den kilometerlangen Aufstieg der Goldsucher am Chilkoot-Pass, der in alten Schwarzweißfotos dokumentiert ist, und die Kamera fährt mit nach oben zum Gipfel, wo sich die kanadische Grenze befindet.

Doch Dawson, die damalige »Hauptstadt des Goldrausches«, wo der Klondike in den Yukon-Fluss mündet, ist nichts weiter als die klischeehafte Westernstadtkulisse, nur dass sie statt in der Prärie im Schnee steht. Warum hat man nicht digital das damalige Dawson der Schwarzweißbilder wiederaufgebaut, das neben wenigen Holzhäusern überwiegend aus Zelten bestand? Es wäre die Chance der Neuverfilmung gewesen, die verbrauchten Abenteuerfilmkulissen wirklichkeitsnaher zu gestalten. Ob das Versäumnis daran lag, dass die Filmfördergelder nicht aus dem Yukon, sondern aus British Columbia und Quebec stammten? So werden im Nachspann zwar »Yukon-Berater« aufgeführt, die waren aber offenbar eher dazu da, die Drehorte in Kalifornien und British Columbia ein klein wenig auf Yukon zu trimmen. Der Chilkoot-Pass liegt eben an der Grenze von Alaska nach British Columbia und wird daher detaillierter gezeigt als Dawson und der Yukon.

Mehr Akribie hat man in die politisch ausgewogene Schauspielerriege gesteckt. Neben dem weißen alten Mann Harrison Ford, gibt’s den jungen schwarzen Schlittenhundeführer (Omar Sy) mit weiblicher indigenen Begleiterin (Cara Gee).

Gutes und Billiges ist in dieser Verfilmung zusammengerührt und zusammengeb(r)aut worden, sodass es am Ende kein großer Film geworden ist, sondern doch nur ein weiterer Abenteuerfilm für ein jüngeres Publikum (FSK6), obwohl alle Voraussetzung für mehr gegeben gewesen wären.

Wolfgang Tischer

Linktipp:

Film: »Ruf der Wildnis«. USA 2019. Regie: Chris Sanders. Drehbuch: Michael Green, nach dem Roman von Jack London. Mit Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford u. a. Laufzeit: 96 Min. FSK 6. 20th Century Studios/Walt Disney Studio Motion Pictures. Kinostart: 20. Februar 2020

Buch: Jack London: Der Ruf der Wildnis: Roman. Taschenbuch. 2020. dtv Verlagsgesellschaft. ISBN/EAN: 9783423086653. EUR 9,90 » Bestellen bei amazon.de Anzeige