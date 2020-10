Digitale Autorenfortbildung zur Buchmesse: Um 19 Uhr geht es los

Täglich um 19 Uhr und am Wochenende um 15 Uhr: Das literaturcafe.de bietet fünf Tage lang spannende Themen für Autorinnen und Autoren. Alle Webinare sind live, kostenlos und ohne Anmeldung via YouTube zu sehen. Heute beginnt die Fortbildungsreihe mit dem Thema »WordPress«. Das vollständige Programm von Podcasting bis KI finden Sie hier. Stellen Sie schon jetzt Ihre Fragen für heute Abend.

14.10.2020 – 19 Uhr (Mittwoch)

Autor*innen-Websites mit WordPress optimieren

WordPress ist das am häufigsten eingesetzte System für Websites (CMS). Der Workshop für WordPress zeigt, wie man alle Potenziale nutzt, welche Erweiterungen (Plugins) speziell für Autor*innen sinnvoll sind und wie man eine Autor*innen-Website strukturieren sollte, um beispielsweise auch bei Google gut gefunden zu werden. Ein Workshop nicht nur für Anfänger*innen, sondern auch für die, die WordPress schon länger nutzen, aber das Potenzial der Software bei weitem nicht ausnutzen. Und keine Angst: Es wird nicht zu technisch werden.

Seminarleiter: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Seminar via YouTube. Fragen können im Chat gestellt werden (Hier klicken).

Das Video bleibt nach dem Seminar für begrenzte Zeit online.

Fragen vorab per E-Mail, Facebook oder Twitter

Was wollen Sie über WordPress wissen? Heute Abend können Sie Ihre Fragen direkt im Chat bei YouTube stellen. Wer nicht dabei sein kann, kann seine Fragen schon vorab an den Referenten senden, sodass er sie beantworten kann. Das Webinar wird bis mindestens zum 31.12.2020 online sein. Mail Sie an redaktion@literaturcafe.de oder Nutzen Sie Twitter @literaturcafe oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite.

Übersicht:

Diese Themen erwarten Sie vom 14.-18.10.2020

Diese fünf Seminare wird es geben:

Im folgenden Finden Sie die Videos und die Links zu den Live-Streams, die zu den angegeben Zeiten beginnen. Um bei YouTube im Chat Fragen zu stellen, klicken Sie im Video auf den Titel oder den Link in der Beschreibung.