Deutscher Buchpreis 2019: Die Shortlist von Malte Bremer

Am 17. September 2019 um 10 Uhr wird die offizielle Shortlist des Deutschen Buchpreises 2019 bekannt gegeben. Von den 20 Titeln der Longlist bleiben dann noch sechs Bücher übrig. Am 14. Oktober 2019 wird der mit 25.000 Euro dotierte Buchpreis schließlich vergeben.

Unser Kritiker Malte Bremer stellt auf Basis seiner Testlektüre der Longlist schon am 16. September 2019 seine ganz persönlichen sechs Favoriten für die Shortlist zum Deutschen Buchpreis vor.

Hier sind

Malte Bremers sechs Favoriten in alphabetischer Reihenfolge

Alexander Osang: Die Leben der Elena Silber

Wir werden Zeuge von etwas Unerhörtem, nehmen Anteil!

» Zur Kurzkritik des Romananfangs

Angela Lehner: Vater unser

Ein fulminanter Beginn!

» Zur Kurzkritik des Romananfangs

Katerina Poladjan: Hier sind Löwen

Das werde ich ganz lesen!

» Zur Kurzkritik des Romananfangs

Lola Randl: Der Große Garten

Ein fabelhaftes Buch!

» Zur Kurzkritik des Romananfangs

Sasa Stanisic: Herkunft

Einfach nur großartig!

» Zur Kurzkritik des Romananfangs

Tom Zürcher: Mobbing Dick

Famos, humorvoll, lakonisch, direkt: Vorbildlich!

» Zur Kurzkritik des Romananfangs

Sind wir also gespannt, welche sechs Titel der Longlist die Jury am 17. September 2019 auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis 2019 platziert. Wir werden die Titel unmittelbar nach der Bekanntgabe an dieser Stelle nachtragen.