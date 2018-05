Der Buchladen der Florence Green: Gewinnspiel zum Kinofilm

Wo würden Sie gerne eine Buchhandlung eröffnen?

In der preisgekrönten Romanverfilmung, die ab 10. Mai 2018 in den Kinos zu sehen ist, eröffnet Florence Green in einem kleinen Ort an der englischen Küste eine Buchhandlung. Doch Florence hat eine mächtige Gegenspielerin, die dies verhindern möchte.

Die spanische Drehbuchautorin und Regisseurin Isabel Coixet hat aus dem Roman »Die Buchhandlung« von Penelope Fitzgerald einen wunderbaren Film gemacht. »Der Buchladen der Florence Green« lautet der deutsche Titel von »The Bookshop«.

Lesen Sie im literaturcafe.de unsere ausführliche Filmkritik über »Der Buchladen der Florence Green«. Weitere Infos finden Sie auch auf der Facebook-Seite zum Film.

Capelight Pictures hat uns zur Verlosung zwei Filmpakete zur Verfügung gestellt. Sie enthalten den Roman »Die Buchhandlung« von Penelope Fitzgerald, erschienen als Insel Taschenbuch, und eine Stofftasche mit dem Schriftzug des Filmtitels. Außerdem liegen in beiden Filmpaketen 2 Freikarten für den Kinofilm »Der Buchladen der Florence Green« .

Um eines der zwei Filmpakete zu gewinnen, müssen Sie folgende Frage beantworten:

Im Film »Der Buchladen der Florence Green« eröffnet ebenjene Florence Green eine Buchhandlung in einem kleinen Ort an der englischen Küste.

Wo würden Sie gerne eine Buchhandlung eröffnen? Und warum?

Teilnahmebedingungen:

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, füllen Sie bitte das Formular oben aus. Die Teilnahme wird Ihnen per E-Mail bestätigt. Wir benötigen Ihre Postanschrift, um Ihnen im glücklichen Falle den Gewinn zusenden zu können. Ihre Daten werden ausschließlich für das Gewinnpiel verwendet. Zum Versand geben wir lediglich die beiden Gewinneradressen an Capelight Pictures weiter. Einsendeschluss ist der 16. Mai 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir behalten uns vor, die originellsten Antworten auf unsere Gewinnspielfrage anonymisiert zu veröffentlichen.

Der Film:

Der Buchladen der Florence Green (The Bookshop). Regie: Isabel Coixet. Darsteller: Emily Mortimer, Bill Nighy, Patricia Clarkson. Produktionsland/-jahr: Spanien/UK/Deutschland 2017. Laufzeit: 110 Minuten. Fassungen: Deutsch/OmU. FSK: ab 6 Jahre. Kinostart: 10.05.2018

Zur Filmkritik auf literaturcafe.de »