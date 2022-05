Das Literarische Quartett vom Mai 2022: Warum über schlechte Bücher sprechen?

Waren es vier schlechte Bücher, oder wurden Bücher schlechtgeredet? Ist die Sendezeit im ZDF nicht zu schade, um über Bücher zu sprechen, bei denen man sich beim Zuschauen fragt, warum sie für die Sendung ausgewählt wurden?

Zu Beginn des Quartetts eine kleine Neuerung: Die Diskutierenden wurden in einem kleinen Einspielfilm vorgestellt, in dem sie die Bücher in die Kamera hielten. Neckisch zwinkernd oder ein signiertes Exemplar verschämt in die Kamera haltend. Nunja. Man hatte dies wohl von der Sonderfolge mit jungen Lesenden abgeschaut, um etwas schwungvoller zu starten.

Leider wurde dieser Schwung von Moritz von Uslar ausgebremst, der danach die Vorstellung – äh – des von – äh – ihm vorgestellten Buches – äh – zusammen – äh – stöppelte. Auch die ansonsten immer gut und auf den Punkt argumentierende Eva Menasse verhedderte sich in überflüssigen und belanglosen Details bei der schlechten Nacherzählung »ihres« Buches. Und selbst Thea Dorn schaffte die Zusammenfassung nicht in der von einer Sanduhr vorgegebenen Zeitspanne.

Es wäre sinnvoller, die vier Bücher in kurzen, prägnanten Einspielfilmen vorzustellen. Dann könnte man die Übersetzerin oder den Übersetzer mitnennen, was im Literarischen Quartett nie konsequent erfolgt. Diesmal wurden sie glücklicherweise erwähnt.

Zwei Autorinnen und zwei Autoren sprachen schlecht über die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen – in jeder Hinsicht.

Über Uwe Tellkamp und sein Buch »Der Schlaf in den Uhren« wird bereits seit Monaten überall geschrieben und berichtet. Selbst in einer 90-minütigen 3sat-Dokumentation darf sich der Autor, über den alle schreiben und berichten, darüber beklagen, er werde cecancelt, und es werde nicht über ihn berichtet und geschrieben. Das 32 Euro teure 900-Seiten-Buch ist längst auf der Bestsellerliste. Tellkamp und seine Thesen sind omnipräsent. Dieser Widerspruch und die erwähnte Dokumentation zeigen das Drama dieses Mannes. Ein erschütterndes Dokument über verrückte Weltsichten und Weltbilder. Ein tiefer, trauriger Gang in den Kaninchenbau.

Es mag der Chronistenpflicht geschuldet sein, dass das Buch auch im Quartett besprochen wurde, obwohl es nichts Neues zu sagen gab. Jakob Augstein bemühte sich, als Advocatus Diaboli dem Buch ein paar gute Seiten abzugewinnen. Er kam zur absurden These, das Buch sei dann gut, wenn man es nicht von vorn bis hinten lese, sondern an beliebiger Stelle aufschlage. Es nützte nichts. Vertane Sendezeit. Vielleicht die einzige Erkenntnis formulierte sinngemäß Moritz von Uslar: Beleidigtsein ist keine Basis, um ein gutes Buch zu schreiben.

Ansonsten waren es die Männer in der Runde, die sich mit einem merkwürdig unmotivierten Stil am Nicht-gut-Finden von Buch-Aspekten unangenehm hervortaten.

Was bleibt als Eindruck von dieser Sendung? Sinnlos verbrauchte Sendezeit für vier scheinbar unterdurchschnittliche Bücher, die es nicht zu lesen lohnt. Wie kam diese Auswahl zustande? Wer glaubte, es lohne sich, über die Werke zu sprechen? Als Zuschauerin und Zuschauer hätte man dies gerne gewusst, als man sich mit den vier auf der Bühne lustlos durch die 50 Minuten quälte.

Wolfgang Tischer

Link ins Web:

Die in der Sendung vom 26.05.2022 besprochenen und erwähnten Bücher: