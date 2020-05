Das Literarische Quartett mit Thea Dorn: Vom Publikum allein gelassen

Nie wirkte das Quartett quartettiger, denn auch diese Fernsehsendung war Corona bedingt publikumsfrei. Aus dem Homeoffice war jedoch niemand zugeschaltet. Eva Menasse, Eugen Ruge und Matthias Brandt saßen persönlich bei Thea Dorn.

Jetzt, wenn das Publikum fehlt, merkt man deutlich, dass es bei Kultursendungen ohnehin überflüssig ist. Man braucht es weder als Klatschkulisse noch als Markierung, wann man daheim am Fernseher zu lachen habe. Vielleicht ist das Publikum in Kultursendungen nur dazu da, um zu symbolisieren, dass es Menschen gibt, die sich irgendwie für das interessieren, was da gesendet wird. Denn ansonsten könnte man den Eindruck haben, dass es nur die Vier dort im leeren Foyer des Berliner Ensembles gebe und man selbst vor dem Fernseher der einzige Zuschauer sei. Zwar gab es in der Sendung noch die Schwenks des Kamerakrans, doch statt durch und über die Reihen der Zuschauer zu gleiten, setzen die Kranfahrten diesmal die Leere des Foyers ins Bild.

Zur Einführung ging es um das Lesen in den Zeiten von Corona, was in Ordnung ist, denn wenn sich Menschen in diesen Tagen überhaupt auf irgendeine Art näher kommen, dann geht es immer darum, wie es einem »in diesen Zeiten« geht. So auch hier, ist schon ok.

Wo aber ist die Sanduhr geblieben? Die seit der letzten Sendung einzig verbliebene Besetzungskonstante Thea Dorn kündigte das Disziplinierungsmittel in der letzten Sendung an, um die Buchvorstellungen nicht zu ausufernd werden zu lassen. 90 Sekunden waren maximal erlaubt, an die sich dann aber Thea Dorn schon in der letzten Sendung nicht gehalten hat.

Grob gestoppt hatten wir diesmal:

244 Sekunden benötigte Matthias Brandt für »Das wirkliche Leben« von Adeline Dieudonné. In dieser Zeit – und auch später – wurde die Übersetzerin Sina de Malafosse nicht erwähnt.

194 Sekunden benötigte Eugen Ruge für »Hundert Jahre Einsamkeit« von Gabriel García Márquez. In dieser Zeit wurde die Neu-Übersetzerin Dagmar Ploetz ebenfalls nicht erwähnt – jedoch im weiteren Verlauf von Eva Menasse.

201 Sekunden benötigte Eva Menasse für »Die langen Abende« von Elizabeth Strout. Die Übersetzerin Sabine Roth wurde nicht genannt.

186 Sekunden benötigte Thea Dorn für »Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch« von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. Reinhard Kaiser, der das Werk bereits vor elf Jahren vom barocken Deutsch des 17. Jahrhunderts ins heutige Deutsch übertragen hatte, wurde gebührend erwähnt.

Eva Menasse, die gleich am Anfang bemerkte, dass oft darüber geklagt werde, dass in Literatursendungen wenig über Qualitätskriterien und Handwerk gesprochen werde, tat dies die ganze Sendung über in vorbildlicher Form. Sie sprach insbesondere bei Adeline Dieudonné von »Anschlussfehlern«, »Überschreitung der Figurenperspektive« und »schlechten Bildern«. Man bekam Lust, bei Frau Menasse einen Schreibworkshop zu besuchen, ohne zu wissen, ob sie überhaupt welche gibt.

In die gleiche sehr konkrete und handfest handwerkliche Richtung argumentierte auch Eugen Ruge, wenngleich weniger vehement.

Es gehört zum neuen Konzept des Literarischen Quartetts, dass nicht nur Neuerscheinungen besprochen werden, sondern auch Bücher, die aktuell neu übersetzt oder herausgegeben wurden. Diesmal erweiterte man dieses Konzept um Bücher, die man jetzt mal wieder lesen könnte, was zur Besprechung des Simplicissimus und der hundert Jahre Einsamkeit führte. Warum jetzt diese beiden Titel, das wurde nicht wirklich klar.

Und plötzlich hat man den Eindruck, dass die einsame Viererrunde vom Publikum in ihrer biederen stocklangweiligen Diskussionsweise alleingelassen worden sein könnte, weil es im Grunde genommen niemanden interessiert, was die Vier zu sagen haben. So einsam könnten sie noch hundert Jahre weiterreden und niemand würde es merken.

Da will Herr Ruge am Schluss nochmal etwas sagen. Aber da ist Frau Dorn lauter. Abmoderation. Ende.

Wolfgang Tischer

