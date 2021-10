Das Literarische Quartett im Oktober 2021: Wir können das als Leserinnen!

Im Literarischen Quartett urteilten diesmal vier Autor:innen über die Bücher von Kolleg:innen. Bei einer entscheidenden »Darf man das heute so machen?«-Frage setzte Juli Zeh am Ende der Sendung einen mündigen Kontrapunkt.

Diesmal saßen im literarischen Quartett tatsächlich keine Literaturkritiker, sondern nur Autor:innen. Was allerdings die Frage aufwirft, ab wann man Literaturkritiker ist. In der Runde war diesmal wieder Philipp Tingler mit dabei, der mit »Philosoph« gebauchbindet wurde, was die Frage aufwirft, ab wann man Philosoph ist. Alles ist genauso wenig geschützt wie der Begriff des »Profilers«, wie wir vor dem Quartett von Jan Böhmermann erfahren haben.

Ebenfalls wieder mit im Quartett dabei: Juli Zeh, Reiterin und ehrenamtliche Richterin am Verfassungsgericht des Landes Brandenburg ist. Letzteres wiederum kann nicht jede werden.

Neu beim Literarischen Quartett dabei war Mithu Sanyal, die mit ihrem Buch »Identitty« gute Chancen hat, am Montag den Deutschen Buchpreis zu gewinnen.

Wäre es nicht an der Zeit, »Das Literarische Quartett« in »Das literarische Karussell« umzubenennen?

Es ging in der Oktober-Ausgabe um den Roman »Every« von Dave Eggers, worin eine Frau gegen einen mächtigen Digitalkonzern kämpft, der die Welt besser machen will. Bis hin zur Frage, ob das nicht alles zu plakativ und überspitzt sei und ob der Roman als Satire zu lesen sei, hätte sich die Diskussion auch um den Vorgänger »The Circle« drehen können. Juli Zeh klärte auf: In »The Circle« ging es primär um Überwachung, bei »Every« geht es um das vermeintlich gute und richtige Leben, zu dem der fiktive Digitalkonzern die Menschen zwingen will und woran er scheitert.

Auch die Diskussion um Jonathan Franzens Roman »Crossroads« war zwiespältig und lässt nichts Gutes erwarten, es sei denn, man findet Franzen gut.

Leichte Uneinigkeit auch bei Marianna Salzmanns Roman »Im Menschen muss alles herrlich sein« und die Frage, ob man das dort Beschriebene alles wirklich so üppig erzählt riechen möchte. Selten wurde Sprache olfaktorischer bewertet.

Als letztes Buch ging es dann um die »Traumreisen« von Honoré de Balzac. Thea Dorn hatte schließlich mit der Übernahme des Quartetts angekündigt, dass es immer auch um ein neu erschienenes oder neue aufgelegtes älteres Werk gehen solle. Balzacs »Voyages Imaginaires« sind ursprünglich 1832 erschienen. Darin schildert der französische Autor Reisen nach China und Java, die er selbst gar nicht gemacht hat. Ulrich Esser-Simon hat den Text nun übersetzt und in der Friedenauer Presse herausgegeben.

Da klingeln beim woken Weltgeist natürlich alle Alarmglocken! Ein europäischer Autor schildert Reisen in ein asiatisches Land, in dem er selbst nie gewesen ist? Eine kulturelle Anmaßung, die für einige heutzutage undenkbar wäre. Balzac würde einen Shitstorm ernten! Denn – so erfahren wir in der Quartett-Diskussion – tatsächlich beinhalte das fast 200 Jahre alte Werk Stereotypen, Klischees und eine antisemitische Stelle.

Das Buch Balzacs sei, sagt Mithu Sanyal, in den Klischees und holzschnittartigen Beschreibungen näher an Dave Eggers. Sie vermisse ein Vorwort, das den Text aus heutiger Sicht einordne.

Da bestand am Schluss Juli Zeh darauf, einen Kontrapunkt zu setzten: »Als mündige Leserin war ich sehr froh, ein solches Vorwort nicht lesen zu müssen, weil ich dann das Gefühl gehabt hätte, man traut mir die vernünftige Rezeption nicht zu. Wir können das als Leserinnen!«

Wolfgang Tischer

