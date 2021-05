Das Literarische Quartett im Mai 2021: Vom Aufstehen eingeschlafen

Freitagnacht beim Literarischen Quartett: Bereits während der harmonischen Diskussion über »Vom Aufstehen« eingenickt und am Ende beim Streit um »Das Jahresbankett der Totengräber« wieder aufgewacht. Gerne würde ich am Samstagmorgen den Rest dazwischen als Podcast nachhören. Aber warum gibt es den erst am Montag?

Also vor dem samstäglichen Joggen MediathekView starten, die Sendung von gestern suchen, die Videodatei herunterladen. Online-Konverter aufrufen, die Videodatei hochladen, als Audiodatei speichern, in die Dropbox hochladen und auf dem Smartphone offline verfügbar machen, da auf der Laufroute kein Mobilfunkempfang besteht. Aufwändig und kompliziert, dauert aber nur drei Minuten, und ich kann das Literarische Quartett verlustfrei hören. Sehen muss man es nicht.

Diesmal sind erneut Vea Kaiser und Eva Menasse zu Gast beim Quartett. Erstmals dabei ist der Musiker Götz Alsmann, vielen noch als Gastgeber der Sendung »Zimmer frei« in Erinnerung. Gastgeberin des Quartetts ist wie immer Thea Dorn.

Beim Laufen langweile ich mich nochmals durch das Gespräch über Helga Schuberts Buch »Vom Aufstehen«. Mittlerweile ist es überall besprochen und in den höchsten Tönen gelobt worden. Und auch die Vier sind voll des Lobes. Ich habe nichts Neues gehört und nichts Neues erfahren. Schon seit Wochen steht das Buch auf der Bestsellerliste. Anders als bei »Eurotrash« in der vergangenen Sendung keine neuen Erkenntnisse.

Es folgt die Diskussion um »Blond« von Joyce Carol Oates. Ein Buch aus dem Jahre 2001, das vergriffen war und jetzt in einer »überarbeiteten Neuausgabe« nochmals aufgelegt wurde. Das lese ich nach dem Laufen auf der Website des ZDF. Aufgrund der #MeToo-Debatte ist der 1.000-Seite-Roman über das Leben von Marilyn Monroe wieder aktuell. Was da »überarbeitet« wurde und dass das Buch von Uda Strätling, Sabine Hedinger und Karen Lauer übersetzt wurde, bleibt in der Sendung unerwähnt. Die Diskussion macht Lust darauf, das Buch zu lesen. Immer bleibt im Hintergrund der Diskussion der Aspekt, dass es ein Roman und keine Biografie ist. Eva Menasse fasst das Wesen dieser biografisch geprägten Prosa in einem Satz wunderbar zusammen: »Wenn es nicht so gewesen ist, dann müsste es so gewesen sein.«

Götz Alsmann stellt die Neuübersetzung von »Eine gewöhnliche Geschichte« von Iwan Gontscharow vor. Ein russischer Roman aus dem Jahre 1847. Lobend wird von Alsmann die Übersetzerin Vera Bischitzky erwähnt. Alsmann, Kaiser und Manesse fassen den Inhalt mit ganz unterschiedlichen Blicken zusammen. Alle machen Lust darauf, den Roman zu lesen, um vielleicht einen eigenen Blick hinzuzufügen. So soll es sein.

Am Schluss dann »Das Jahresbankett der Totengräber« von Mathias Enard. Vea Kaiser lobt auch hier die Übersetzung, nennt aber nicht die Übersetzer Holger Fock und Sabine Müller. Es erfolgt keinerlei Einordnung, wer Mathias Enard ist und dass das Original in französischer Sprache verfasst wurde.

Lediglich eines entnehme ich der Diskussion: Auf der ganzen Welt scheint nur Vea Kaiser diesen Roman gut zu finden. Außer den rund 160 Seiten Rahmenhandlung ist für die anderen Drei der Rest der 480 Seiten entbehrlich und wirr. Das klingt so überzeugend vorgetragen, dass man dieses Buch nicht zur Gegenprobe lesen will. Erscheinen wird es übrigens erst am Montag.

Mit welche neutraler, unaufgeregter Stimme Eva Menasse Bücher vernichten kann, indem sie scheinbar lobend beginnt, um dann zielgerichtet und unverblümt Schwachstellen zu benennen.

Es bleiben zwei Bücher, die man sich gerne einmal näher anschauen möchte (Oates und Gontscharow). Schubert wurde wie überall so positiv besprochen, dass man sich gar nicht selbst davon überzeugen möchte. Und da ich nicht Vea Kaiser bin, wird mir Mathias Enard nicht gefallen. So mein Hörresümee.

Der offizielle Podcast des Literarischen Quartetts folgt am Montag.

Wolfgang Tischer

