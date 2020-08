Das Literarische Quartett im August 2020: Man muss es nicht mehr sehen

Im August 2020 saßen gleich vier Autor*innen im Literarischen Quartett des ZDF, um über andere Autor*innen zu urteilen. Das kann nicht gutgehen! Dörte Hansen, Vea Kaiser, Christian Berkel und Thea Dorn bewiesen das Gegenteil. Das Ergebnis kann man sich ab sofort nicht nur ansehen, sondern auch verlustfrei anhören.

Hin und wieder lässt man in den Feuilletons Autor*innen über die Bücher anderer Autor*innen urteilen. Es sind meist wohlwollende Texte mit Beißhemmung, denn wer will schon Schlechtes über Kollegen schreiben?

Dass das im Literarischen Quartett auch anders gehen kann, hat seinerzeit Autor Maxim Biller bewiesen.

Diesmal hatte sich Thea Dorn gleich drei Autor*innen ins Quartett eingeladen: Christian Berkel, Dörte Hansen und Vea Kaiser. Berkel und Hansen waren das erste Mal zu Gast. Die Österreicherin Vea Kaiser wird seit ihrem Auftritt bei Thomas Gottschalk gerne vor die Kamera geholt, da sie über die Bücher der Kollegen sowohl positiv als auch negativ mit klaren Worten urteilen kann.

Die Diskussionen dieser Ausgabe müssen nicht lang und breit nacherzählt werden. Nur so viel: Es hat Spaß gemacht, und es war anregend, dem Quartett zuzuhören. Man diskutierte leidenschaftlich und so, dass man Lust bekam, sich die vier Bücher einmal anzusehen. Wobei: »Der letzte Satz« von Robert Seethaler muss ausgenommen werden, da es leider ein misslungenes Buch ist, was auch das Quartett feststellen musste. Die Einführung »Eigentlich bin ich ja ein großer Seethaler-Fan, aber …« scheint bei diesem Buch obligatorisch zu sein.

Vielleicht lag es gerade daran, dass da vier Autor*innen saßen, denn es wurde über Figurenzeichnung und Handlungsaufbau gesprochen und zwischen Autor*in, Erzähler*in und Figur unterschieden. Gelegentliche Uneinigkeit tat gut und bestand immer in der Sache.

Schade, dass die Übersetzerinnen in der Diskussion nicht genannt wurden. Aktuell (28.08.2020) sind sie nicht einmal auf der Website zur Sendung aufgeführt.

Zwar wurden die Namen von Ulrike Thiesmeyer, Marianne Gareis und Sonja Finck kurz eingeblendet, doch künftig reicht dies nicht mehr.

Denn ab sofort gibt es die Sendung zum Nachschauen nicht nur in der ZDF-Mediathek, man kann sie jetzt auch als Podcast an- und nachhören. Da das ZDF keine eigene Audiothek hat, ist die Sendung in Kooperation mit dem Deutschlandfunk in der dortigen Audiothek abrufbar. Erfreulicherweise auch »frei« über einen RSS-Feed, sodass jeder beliebige Podcatcher verwendet werden kann (Am 28.08. war der Feed noch leer. Die erste Folge soll am 31.08.2020 online gehen).

Dass das Literarische Quartett als Podcast in Audioform verfügbar ist, ist ein toller Service, denn selten bietet das Fernsehbild einen Mehrwert. Das ZDF ist mit dieser Kooperation auf der Höhe der Zeit, ganz anders als der SPIEGEL, der mit Volker Weidermann, dem Ex-Gastgeber des Literarischen Quartetts, im Jahre 2020 ein hochtrabend »Literaturshow« genanntes Format startet, das es ausschließlich als Video gibt.

Ins Literarische Quartett mit Dörte Hansen, Vea Kaiser, Christian Berkel und Thea Dorn kann man durchaus mal reinhören.

Wolfgang Tischer

