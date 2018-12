Büchermachen XXV: Warum haben Kurzgeschichten so geringe Chancen?

Unregelmäßig und immer am Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Mail von einer Autorin (nur etwas gestrafft):

Meine Frage betrifft das Verhältnis des deutschen Buchmarktes zu Kurzgeschichten. Vor vielen Jahren habe ich zunächst einige us-amerikanische Autoren durch die »creative writing«-Literatur entdeckt (Richard Yates, Raymond Carver, Mary Flannery O’Connor), mittlerweile erfahre ich von der Gegenwartsliteratur meistens in der amerikanischen Presse. Erst letzte Woche fand ich eine aktuelle Shortlist »Debut Story Collections«, und als ich den Artikel dazu las, habe ich mich gefragt, ob so etwas in Deutschland überhaupt denkbar wäre. Einige der Autoren und Autorinnen wurden – meistens nur mit geringer zeitlicher Verzögerung – auch auf den deutschen Markt gebracht; ich denke da an Alice Munro, Elizabeth Strout, jüngst Lucia Berlin. Kurzgeschichten scheinen also durchaus auch bei der deutschen Leserschaft gut anzukommen, müssen aber offenbar vorher auf ihrem einheimischen Markt »funktioniert« haben. Auf mich wirkt es jedenfalls so, als hätten übersetzte Autoren hierzulande viel größere Chancen als deutschsprachige. Ich kenne auch nicht viele (zeitgenössische) deutsche Autoren, die mit Kurzgeschichten debütiert haben (ad hoc fällt mir Judith Hermann ein, Karen Duve hatte, wenn ich mich recht erinnere, bereits einen erfolgreichen Roman publiziert, bevor man ihre Kurzgeschichten druckte; sicher gibt es eine Handvoll anderer, die aber doch wohl eher die Ausnahmen sind – oder irre ich mich?). Ich frage also nun Sie, den Experten, weshalb das so ist bzw. ob ich das richtig einschätze: Warum interessieren sich deutsche Verlage und Literaturagenturen nicht für Kurzgeschichten deutschsprachiger Autoren? (Oder erst dann, wenn ein Autor bereits einen erfolgreichen Roman veröffentlicht hat?) Schreiben deutsche Autoren einfach keine guten Kurzgeschichten? Klar, Short Stories haben im us-amerikanischen Raum eine andere Geschichte und einen anderen Stellenwert als hierzulande; erfolgreiche Autoren erzählen in Interviews, Autobiografien oder Büchern über ihr Schreiben, darüber, wie sie zunächst Kurzgeschichten bei Zeitschriften eingereicht haben und sich damit langsam aber stetig einen Namen gemacht haben. Das wäre also schonmal ein großer Unterschied – die Möglichkeiten des Einsteigens. Mit Wolfgang Tischer hatte ich schonmal über das Thema Kurzgeschichten gesprochen und er hat mich ermutigt, Ihnen zu schreiben und die Frage zu stellen. Wenn das als Thema für das literaturcafe.de geeignet wäre, können Sie meine Anfrage dafür gern als Aufhänger benutzen.

Diese Anfrage gefällt mir – weil sie gut recherchiert ist und im Grunde selbst alle Antworten gibt. Eben, anderer Stellenwert – es gibt hierzulande keine bedeutenden Foren für Kurzgeschichten. Jedoch auch im Umkehrschluss: Die Fluten der Kurzgeschichten, die über meinen Schreibtisch gingen, enthielten (soweit ich die Käseprobe machte) keine einzige, die zwingend war, Magie hatte, begeisterte, zum Weiterlesen verführte. Könnte es sein, dass deutsche Autoren diese Gattung als beliebige Fingerübung missverstehen? Sich mit ihren Regeln und Kriterien nicht auseinandersetzen? Auch mit Erzählung und Kürzestgeschichte? Überhaupt mit den Grundlagen des Schreibens? Nebenbei: Agenten und Verlage interessieren sich für alles – wenn es klasse ist, schon mit dem ersten Satz gefangen nimmt.

Ende der Fünfziger waren Kurzgeschichten durchaus beliebt. Übrigens sind die von Böll besonders großartig – und besser als seine Romane. Warum sich das so geändert hat, wird mit der Nachkriegszeit erklärt. Mir leuchtet das nicht ein – es ist mir ein Rätsel. Wobei – natürlich sind die Medienlandschaften in verschiedenen Kulturkreis eben dies: verschieden. Cuentos im Spanischen haben wieder ganz andere Traditionen und Gesetze. Wie in der Musik …

Judith Hermann kam aus dem Off – und die ganze Branche war verblüfft über den Riesenerfolg. Einerseits traf sie eine Lücke – es wurde grade keine andere Sau durchs Dorf getrieben; es ist also auch Glück, wie groß die Konkurrenz in den Feuilletons grade ist. (Manchmal versuchen Verlage gezielt, Newcomer in diese Pause zu positionieren.) Andererseits jedoch sind die Geschichten grandios, in diesem lakonischen Ton mit eigenem Sound, ganz ohne Geschrei eine Wohltat. Viele haben es dann vergeblich versucht, auf der Hermann-Welle zu reiten.

Erst wenn Schriftsteller bekannt sind und zur Marke werden, haben auch ihre Kurzgeschichten einen Markt. Der Buchhandel weiß aus Erfahrung: Geschichten unbekannter Autoren gehen nicht; er zeigt sie also nicht im Laden, wenn er nicht wie bei Hermann von den Medien gezwungen wird.

Das geht. Als »Fromme Lügen«, sieben Erzählungen von Irene Dische, in der Anderen Bibliothek erschien, jubelten die Feuilletons. Hab’ ich schon mal erzählt: Rowohlt zahlte mir für die Taschenbuchlizenz hunderttausend Mark.

Ich kann nur raten: Nachmachen! Auf eigene Art natürlich. Ganz einfach: So großartig schreiben, dass wir alle begeistert sind.

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verließ: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.