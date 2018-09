Büchermachen XVII: Ein typisches Autorenangebot und die Reaktion

Jeden Samstag berichtet der Lektor, Verleger und Literaturagent Vito von Eichborn über das Büchermachen. Es geht ihm nicht um Theorien, sondern um das Handwerk auf dem Weg zur »Ware Buch«. Er redet Klartext, räumt mit Vorurteilen auf – und will zum Widerspruch anregen. Und er bittet um Fragen über den Buchmarkt, um an dieser Stelle darauf einzugehen.

Eine Kolumne von Vito von Eichborn

Hier mal eine kleine Korrespondenz, wortwörtlich. Nur XYZ macht die Kernidee unkenntlich.

Dies ist rundherum typisch für ein Autorenangebot und eine Verlagsreaktion. Der Lektor wäre nicht so drauf eingegangen, wenn Konzept und Probetext nicht richtig neugierig gemacht hätten. Der Autor hat Mut, kann schreiben – nunja, so ging’s halt nicht. Ich denke, er hat es sich zu einfach gemacht, in Idee und Konstruktion wie in der Sprache.

Sehr geehrter Herr von Eichborn, ich beziehe mich speziell auf die 14. Ausgabe Ihrer von mir sehr gern gelesenen Kolumne im Literaturcafe übers Büchermachen. Ähnlich wie der von Ihnen erwähnte Autor, dem Sie nicht helfen konnten, bin ich ein “alter Sack” (Baujahr 1947). Andererseits bin ich das genaue Gegenteil zu dem genannten Autor mit den liebevollen, ruhigen Texten. Wenn die historische Aktion des Schusters Voigt als Hauptmann von Köpenick und die spätere Komödie Zuckmayers ein Schlag ins Gesicht des preußischen Militarismus waren, dann ist meine Komödie in Romanform “XYZ for Sale” der Schlag ins Gesicht des Neoliberalismus, der die Interessen der Mehrheit der Menschen mit Füßen tritt. Ich füge ein Exposé und die ersten Seiten als Leseprobe bei mit der Bitte, zu prüfen, ob Sie sich als Agent für das Buch einsetzen möchten. Übrigens, nicht nur Titel und Text sind “laut”. Wenn Sie einen Verlag gewinnen, der es schafft, mich in einer bundesweiten Talkshow unterzubringen, dann werden in der Woche nach der Sendung hunderttausend Bücher verkauft, mindestens, garantiert! Mit freundlichen Grüßen XX P.S.: Dieses Angebot ist das erste, welches ich überhaupt mache nach Fertigstellung des Manuskripts.

Am 28.09.2018 um 18:53 schrieb Vito von Eichborn:

Moin, Herr XX, und Dank fürs Angebot. Schade – das funktioniert nicht. Auch Übertreibungen müssen glaubwürdig sein – die XYZ-idee funktioniert nicht. Das ist zu hoch gegriffen – also gaga. Da Sie was von Immobilien und Finanzierungen verstehen – vielleicht geht das umzubauen auf hundert andere Bundesimmobilien. Ein Militärgelände, whatever. Kanzler Schröder kann heute nicht mehr auftreten. Aber eine Politiker-Verschwörungsgruppe – mit natürlich ehrenhaften Zielen – für ein paar Milliarden? Zum zweiten jedoch – sprachlich ist das “zu normal”, ohne: “Eigenart”, originelle Metaphern, Witz … Es ist alles zu sehr Oberfläche, geht voran aber fesselt nicht wirklich. Nee, es reicht nicht für einen Mini-Schätzing oder so. Die Grundidee schon hat keine Chance, fürchtet, mit besten Wünschen VvE PS: Übrigens ist die Talkshow-Behauptung trumpmäßig peinlich.

Darauf die Antwort des Autors:

Hallo, Herr von Eichborn, ich danke Ihnen für die ehrliche Antwort. Mit freundlichen Grüßen XX

Ich bin überzeugt, dieser Autor könnte es. Wenn er in jeder Hinsicht das Romanschreiben bzw. die Ansprüche an sich selbst höher hängen würde.

Warum ist Schätzing hierzulande so eine Ausnahme – gezielt Bestseller schreiben zu wollen – und zu können? Warum müssen wir Lizenzen für zahllose Thriller aus den USA einkaufen und übersetzen – mangels deutschsprachiger Handwerker mit Sprache, die mit Dramaturgie und Spannung, psychologischen Zutaten und weltbewegenden Fragen arbeiten können?

Vito von Eichborn

Vito von Eichborn, 1943 geboren, Studium, Journalist und Aussteiger, begann 1973 im Lektorat bei Fischer in Frankfurt. 1980 Gründung des Eichborn Verlags, den er 1995 freiwillig verließ: »Das war der Fehler meines Lebens.« Geschäftsführer bei Verlagen in Hamburg. Lebt seit 2007 in Bad Malente. Gründete zwischenzeitlich auf Mallorca den Verlag Vitolibro, den er mit norddeutschen Regionalia, literarischen Ausgrabungen und Kuriosa fortsetzt. Ist manchmal Agent für Autoren (»nur, wenn das Projekt marktfähig ist«), schreibt, lektoriert, entwickelt Projekte.