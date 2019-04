Billiger Baukastenhorror: Stephen Kings »Friedhof der Kuscheltiere« ist wieder im Kino

Wenn die Totgeglaubten wiederkehren, dann sind sie nicht mehr sie selbst. So ist auch die Neuverfilmung von »Friedhof der Kuscheltiere« nichts weiter als billigster Horror-Tant aus der Schreckschublade, dem sämtliches Leben der Buchvorlage entwichen ist.

Jede Buchverfilmung ist die Neuinterpretation der Geschichte und kann nicht unbedingt mit der literarischen Vorlage verglichen werden. Dennoch ist das größte Problem der Neuverfilmung von Stephen Kings Roman »Friedhof der Kuscheltiere«, dass es bereits die Story als Buch gibt. Es ist eine Geschichte über Verlustängste, den Tod und darüber, dass wir lernen müssen damit umgehen, wenn der Tod die, die wir lieben, aus unserer Mitte reißt. Wie fast immer in Stephen Kings Büchern stecken hinter der Horroroberfläche die Ängste, die wir alle haben.

Stephen King hatte den Roman lange in der Schublade liegen, und er gab das Manuskript nach eigener Aussage nur deshalb an den Doubleday Verlag, da er diesem vor dem Wechsel zu einem anderen Verlagshaus noch ein Buch abliefern musste. »Friedhof der Kuscheltiere« gilt als der finanziell erfolgreichste Roman Stephen Kings. 1983 wurde das Buch veröffentlicht, 1989 kam die erste Verfilmung ins Kino. Sie hatte den Charme der Horror-Verfilmungen mit geringem Budget und unbekannten Schauspielern. Einzig Frederick Gwynne als gutmütiger Nachbar Jud Crandall blieb in Erinnerung. Gwynne wurde als Herman Munster in der alten Schwarzweiß-Serie »The Munsters« bekannt.

Warum also 2019 eine Neuverfilmung des King-Romans? Dafür könnte es zwei Gründe geben: Erstens, um mit der bekannten Story nochmal Geld vom Kinopublikum abzuschöpfen – oder, zweitens, um eine bessere Verfilmung als die Billigversion von 1989 zu realisieren.

Jetzt kennen wir die Antwort: Es muss ausschließlich das Geld gewesen sein.

Denn die Neuverfilmung der Regisseure Kevin Kölsch und Dennis Widmyer ist billiger Baukastenhorror. Es wurde nicht einmal ansatzweise versucht, so etwas wie wahre Gefühle oder nachvollziehbare Handlungsmotive in die Geschichte zu packen. Geblieben ist nur die Plot-Struktur des Romans, die an einer entscheidenden Stelle geändert wurde, aber das scheinbar nur, um weitere ausgelutschte Horrorfilm-Klischees zu erfüllen. Die einzigen Schreckeffekte, auf die der Film setzt, sind billige Jump-Scares. Geradezu lächerlich wirkt das Sounddesign, die beständige Geräuschuntermalung des Films. Andauernd stöhnt und rauscht und knarrt und wispert es, um selbst dem ignorantesten Zuschauer klar zu machen, dass dies ein Horrorfilm ist, in dem gleich was wahnsinnig Schreckliches passieren wird, was dann doch nur ein weiterer Jump-Scare ist.

So etwas wie Beziehungen zwischen den Figuren, die deren Handeln halbwegs nachvollziehbar machen, lässt der Film nicht entstehen. Jud Crandall (John Lithgow) wird in der Neuverfilmung zum Opi, der einen Fehler macht und dann nur noch selbstmitleidig jammert. Der »Todesbote« Victor Pascow (Obssa Ahmed) wird im Film lediglich für einen wenig aufregenden Splatter-Effekt eingesetzt und bleibt ansonsten eine marginale Randfigur. Unzählige Male setzt im Film die Logik aus, und die im Trailer zu sehende bildstarke Beerdigungsprozession von Kindern mit Tiermasken scheint nur deswegen in den Film eingebaut worden zu sein, damit sie bildstark im Trailer auftauchen kann.

Überhaupt: Liebevoll wurde im Trailer das englische »Pet Sematary«-Schild zu einem deutschen »Friedhof der Kuscheltiere« (aber leider nicht zu einem »Haustier-Fritof«), während es im Film selbst englisch bleibt. War es zu mühsam, das Schild im ganzen Film deutschsprachig zu rendern? Wahrscheinlich, denn zudem gab es schon lange nicht mehr eine so schlechte Computeranimation zu sehen, wie die eines LKW-Unfalls. Vielleicht ist es der schrecklichste und unerträglichste Moment im ganzen Film, der einen fassungslos im Kinosessel erstarren lässt: Es verunglückt ein gewaltiger Sattelschlepper – und er explodiert nicht! Es ist das einzige Hollywood-Klischee, das ausgelassen wurde. Man wollte offenbar eine spektakuläre Unfallszene im Film haben, hatte aber leider weder das Geld, um sie mit Stunts real zu realisieren, noch um sie profimäßig am Computer zu berechnen. Und dann darf das Ding nicht mal explodieren, weil das jetzt wieder mit der Handlung nicht korrespondiert hätte. Visuell daneben ist auch das Land hinter dem Tierfriedhof, das an die »Sümpfe der Traurigkeit« aus »Die unendliche Geschichte« erinnert. Man wartet darauf, dass Atreju sein Pferd vorbeizieht.

Das ständige Ich-bin-ein-Horrorfilm-Effektgeheische, mag in Filmen von Sam Raimi (»Tanz der Teufel«) angebracht sein, wenn die Überinstrumentalisierung ironisch gebrochen wird, doch die Neuverfilmung des »Friedhofs der Kuscheltiere« nimmt sich viel zu ernst, um dem lieblosen Trash-Horror mit Wohlwollen begegnen zu können. Daran ändern auch die letzten 30 Sekunden des Films nichts.

Bereits »Es« war eine überflüssige kommerzorientierte Neuverfilmung, die sich ans anspruchslose Kinopublikum mit einfallslosen Schreckeffekten anbiederte, die Neuverfilmung von »Friedhof der Kuscheltiere« ist dagegen mehr als überflüssig. Daher kann die Empfehlung an dieser Stelle wieder einmal nur lauten: Lesen Sie den Roman von Stephen King!

Wolfgang Tischer

Friedhof der Kuscheltiere (Pet Sematary). USA 2019. Mit John Lithgow, Jason Clarke, Amy Seimetz, Naomi Frenette u. a. Drehbuch: David Kajganich und Jeff Buhler, nach dem Roman von Stephen King. Regie: Kevin Kölsch und Dennis Widmyer. FSK 16. 100 Minuten.

