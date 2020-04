Bachmannpreis: Ich will Klaus Kastberger nicht schlecht beleuchtet in seiner Küche sehen!

Die Absage des Bachmannpreises 2020 war die einzig richtige Entscheidung. Eine Verlagerung ins Internet darf nicht erfolgen. Ein Kommentar von Wolfgang Tischer.

In der vergangenen Woche hatte der ORF verkündet, dass der im Juni geplante Bachmannpreis 2020 ausfällt. Es war eine richtige und vernünftige Entscheidung. Die Lage während der Corona-Epidemie ist unklar. Dies betrifft nicht nur das Ansteckungsrisiko, sondern auch die eventuellen Reisebeschränkungen und -einschränkungen.

Doch dann gab es Protest. Zunächst in den Social-Media-Kanälen. Den Literaturwettbewerb ausfallen lassen? Aber es gibt doch Zoom und Skype und diese ganzen modernen Kommunikationsmöglichkeiten! Wenn in diesen Zeiten Krethi und Plethi von daheim aus arbeiten, dann kann doch auch die Jury vom Homeoffice aus urteilen. Und die Lesungen schaut man gemeinsam per Livestream an. Der ORF solle sich mal nicht so anstellen und mit der Zeit gehen! Niemand muss doch für den Wettbewerb nach Klagenfurt reisen! Weblesen statt Wettlesen.

Und dann meldeten sich auch noch fünf der sieben Jurorinnen und Juroren zu Wort und forderten ebenfalls, den Preis durchzuführen. Es sei ein schlechtes Zeichen, jetzt wo nahezu alle Kulturveranstaltungen ausfallen, dass auch die Tage der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt abgesagt werden. Da müsse man doch alternative Möglichkeiten finden.

Doch wie diese Möglichkeiten aussehen, das vermochte man nicht zu sagen. Die übliche Zeremonie im Studio, nur ohne Zuschauer? Es wurde auf den Literaturclub im Schweizer Fernsehen verwiesen, der ja auch stattfände. Nur: Der Bachmannpreis ist keine einstündige Abendsendung, sondern geht mit dem Eröffnungsabend über fünf Tage. Autoren und Juroren können nicht in einer Quarantäne-WG auf Feldbetten im ORF-Studio schlafen, damit sie sich nicht im Hotel oder im Strandbad anstecken. Und was ist, wenn doch einer unter den Autorinnen und Autoren erkrankt? Liest die oder der dann mit Mundschutz?

Eilig – zu eilig – reagierte ORF-Chef Alexander Wrabetz, der offenbar ohne ausreichende Rücksprache mit den Kollegen vor Ort in Kärnten und mit den Sponsoren, verkündete, man werde eine Arbeitsgruppe bilden, um einen »Bachmannpreis spezial« digital zu realisieren. Der Einsatz erstaunte. War doch Wrabetz vor einigen Jahren noch dafür, den Preis aus Kostengründen ganz einzustellen. Nur massive Proteste konnten ihn damals umstimmen.

Wie der Standard berichtet, sorgt der aktuelle Meinungsumschwung an der ORF-Spitze für Verwirrung unter den Sponsoren, denn die stiften die Preisgelder. Das sind die Kärntner Elektrizitätswerke, der Deutschlandfunk, die BKS-Bank und natürlich allen voran die Stadt Klagenfurt, die den den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis stiftet. Aber welches Interesse sollte die Stadt daran haben, einen Preis zu finanzieren, für den niemand mehr nach Klagenfurt kommen muss?

Zudem müssten die Wettbewerbsstatuten geändert werden, die vorschreiben, dass Juroren und Autoren vor Ort in Klagenfurt sein müssen. Als 2014 die Autorin Karen Köhler an Windpocken erkrankte und sie nicht an den Wörthersee reisen konnte, durfte sie nicht per Skype zugeschaltet werden und lesen. Es sollten gleiche Bedingungen für alle gelten und die sehen nun mal das Lesen Aug’ in Aug’ mit der Jury vor.

Wir sehen in letzter Zeit so viele bedrückende Bilder, in denen Menschen schlecht beleuchtet vor der Webcam in ihren Wohnungen sitzen. Leute vor chaotischen Bücherregalen, vor Schrankwänden, ein von unten aufgenommenes Doppelkinn mit Blick auf die Zimmerecke, geschmacklose Bilder an den Wänden. Und der Blick immer etwas dümmlich leicht neben der Webcam vorbei.

Nein, so will ich die Autorinnen und Autoren nicht sehen und so will ich auch die Jurorinnen und Juroren nicht sehen! Die nutzten in den letzten Jahren bisweilen bereits T-Shirts zur Selbstdarstellung. Ich will gar nicht wissen, welch witzige Utensilien sie da in den Bildhintergrund rücken würden. Der Bachmannpreis als neunköpfige gekachelte Zoom-Konferenz? Die sieben Juroren, Autor und Moderator? Hallo? Können Sie mich hören? Ah, Moment, gerade stockt der Livestream, bitte lesen Sie doch den letzten Absatz nochmals.

Mit einem (selbst auch nur teilweise) digital realisierten Bachmannpreis würde man die Maßstäbe nach unten setzen. Fernsehen ist Inszenierung. Der Bachmannpreis ist Inszenierung. Und er muss im Fernsehen bleiben! Mit der bedrückenden Webcam-Optik wird selbst größten Stars der Zauber geraubt. Ich habe Elton John schlecht ausgeleuchtet in seiner Küche sitzen sehen. Ich will nicht Klaus Kastberger schlecht beleuchtet in seiner Küche sitzen sehen.

Außerdem ist Klagenfurt mehr als nur eine Fernsehübertragung. Klagenfurt und die Tage der deutschsprachigen Literatur, das ist eben: Klagenfurt! Vor Ort sein. Diskutieren, am Lendhafen sitzen, zur Lesung des Literaturkurses gehen. Die Stimmung im Zuschauerraum spüren, im Wörthersee schwimmen oder beim Empfang der Bürgermeisterin auf den See blicken.

Die Absage 2020 war die einzig richtige Entscheidung. 2021 sehen wir uns alle vor Ort wieder. Und dann diskutieren wir parallel auf Twitter und Co über den Wettbewerb, der jedoch weiterhin real vor Ort in Klagenfurt stattfindet. Denn nur Klagenfurt ist Klagenfurt.

Der Bachmannpreis darf nicht zur Zoom-Konferenz verkommen. Nicht 2020 und auch nicht danach.

Wolfgang Tischer