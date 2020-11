Anna Katharina Hahn über ihr Buch »Aus und davon« – Stuttgarter Buchwochen

Erleben Sie die Autorin Anna Katharina Hahn im Gespräch mit Wolfgang Tischer. Ein Live-Mitschnitt vom 27.11.2020 von den digitalen Stuttgarter Buchwochen. Anna Katharina Hahns aktuelles Buch »Aus und davon« ist im Suhrkamp Verlag erschienen. Ein Familienroman über vier Generationen, der unlängst mit dem »Buchpreis der Stiftung Ravensburger Verlag« ausgezeichnet wurde.

Nach dem literarischen Buchhandelsquartett (hier zu sehen und zu hören) und den Abenden mit Joachim Zelter und Heinrich Steinfest ist es die vierte der Live-Veranstaltungen, mit denen das literaturcafe.de die Stuttgarter Buchwochen unterstützt.

Anna Katharina Hahn: Aus und davon

Mitschnitt des Live-Streams vom 27.11.2020.

Die Autorin Anna Katharina Hahn im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Um Himmelswillen, wo bleibt der Junge? Als ihr Enkel Bruno nicht zum Essen kommt, meint Elisabeth, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Ihre Tochter Cornelia, frisch geschieden, nimmt sich eine »Auszeit« in den USA. Stella, Brunos pubertierende ältere Schwester, treibt sich mit ihren Freunden irgendwo in der Stadt herum. Und Bruno ist einfach weg. Unerreichbar. Einmal noch wollte Elisabeth Verantwortung übernehmen, Cornelias Kinder betreuen und gleichzeitig Ordnung in den Haushalt der etwas heruntergekommenen Wohnung im Stuttgarter Osten bringen. Denn seit dem Schlaganfall ihres Mannes ist ihr Leben in schwerer Unordnung und ihre Ehe in Schieflage geraten. Anna Katharina Hahn entfaltet ein weites Panorama zwischen den Generationen, die einander immer weniger zu sagen haben. »Aus und davon« ist der Familienroman des 21. Jahrhunderts.

Anna Katharina Hahn: Aus und davon. Roman. 2020. Suhrkamp Verlag. ISBN 978-3-518-42919-8

Eine Veranstaltung des Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V. mit freundlicher Unterstützung durch das literaturcafe.de

