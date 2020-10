3 Buchtipps: Zeitreisende im Café auf der Suche nach der Blauen Blume

Handbuch, Fantasy, Sachbuch: Malte Bremer empfiehlt drei sehr unterschiedliche Bücher, die er in letzter Zeit gelesen hat.

Kathrin Passig, Aleks Scholz: Handbuch für Zeitreisende

Ist es Ihnen schon einmal widerfahren, dass Sie etwas getan haben, was sie später zutiefst bereuten? Ich glaube schon, denn das ist einfach nur menschlich. Max Frisch hat das in seinem Theaterstück »Biografie: Ein Spiel« zu seinem Thema gemacht: Was wäre, wenn man eine Zeitreise machen könnte und Sie dann Ihr Verhalten von damals änderten: Wäre alles beim Alten, wenn nicht geschehen wäre, was Sie getan oder gesagt hätten? Wäre Ihr Leben genau so weiter verlaufen oder völlig anders?

Bei Max Frisch ändert sich nichts, denn es kann nicht rückgängig gemacht werden, was man getan hat. Aber warum ist das so? Wer es genauer wissen will, findet im Handbuch für Zeitreisende Hilfen und Unterstützung! So wird z. B gewarnt:

»Die wenigsten Kriegshandlungen tun Zeitreisenden den Gefallen, an einem überschaubaren Ort mit günstigen, ungefährlichen Aussichtspunkten stattzufinden.«

Oder Sie stoßen auf eine eindringliche Mahnung:

»Theoretisch könnten Sie in den Sommer 2013 reisen und im walisischen Newport vor dem Büro von James Howells warten, bis Howells’ alte Festplatte in den Müll wandert. Darauf befinden sich 7500 Bitcoins. In unserem Strang der Zeit landet sie auf einer Mülldeponie, wo sie zum Erscheinungspunkt des Buchs immer noch liegt.

Fazit: Ein herrlich schräges, höchst unterhaltsames Werk, auch häppchenweise zu genießen!

Passig, Kathrin; Scholz, Aleks: Handbuch für Zeitreisende: Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer. Gebundene Ausgabe. 2020. Rowohlt Berlin. ISBN/EAN: 9783737100854. 20,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Passig, Kathrin; Scholz, Aleks: Handbuch für Zeitreisende: Von den Dinosauriern bis zum Fall der Mauer. Kindle Ausgabe. 2020. Rowohlt E-Book. 14,99 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige

Eileen Kohnle: Das Cafe

Über Eileen Kohnles erstaunlichen Debut-Roman 14.1 Habe ich bereits geschrieben. Jetzt ist ihr neuer Roman aus der Anderswelt erschienen: War ich von ihrem Erstling schon sehr angetan, so bin ich jetzt einfach nur begeistert von der Dichte und der Spannung, auch vom leisen Humor von Fred, um die sich alles dreht. Der immer seine Größe verändernde Oberst Wetterschlecht, der undurchsichtige Pépin, die sprechenden Türen, die helfen oder stören, der allmählich Zerfall der Anderswelt oder nur diesen Teils … wer weiß das schon außer der Autorin und mir und der Menschen, die diesen pfiffigen, unterhaltsamen Roman gelesen haben. Dieser Roman lässt einen nicht mehr los! Dazwischen immer wieder die Anmerkungen und Hinweise für uns Leser*innen, ­wohl die der Botin, wie bereits in Eileens Kohnles Erstling?

Kohnle, Eileen: Das Café. Taschenbuch. 2020. BoD – Books on Demand. ISBN/EAN: 9783751959759. 13,13 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Kohnle, Eileen: Das Café. Kindle Ausgabe. 2020. Books on Demand. 6,49 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige

Offenlegung: Der Rezensent hat für dieses Buch das Lektorat übernommen.

Eckard Holler: Auf der Suche nach der Blauen Blume

Ich bin in und mit der Bündischen Jugend aufgewachsen. Aber es waren nicht die Pfadfinder, die nahtlos in der Hitlerjugend verschwunden sind, sondern es waren die Nachfahren der Deutschen Jungenschaft 1.11, die im Hitler-Widerstand aktiv waren, mit denen ich aufwuchs. Das hat meine ganze Jugend begleitet und wirkt positiv nach bis heute. Das ging uns allen so und geht auch noch weiter, denn die Kontakte brachen im Prinzip nie ab!

Eckard Holler hat sich die Mühe gemacht, den ziemlich gebrochenen Lebensweg vom Gründer der D.J 1.11, Eberhard Koebel (tusk war sein Jungenschaftsname) nachzuzeichnen. Das ist überzeugend gelungen! Wer mehr wissen will über die Suche nach der Blauen Blume, also der Befreiung, oder überhaupt über die ganze Wandervogelbewegung, der ist hier an der richtigen Quelle! Und wer es ganz genau wissen will, sollte zunächst den Wikipedia-Eitrag lesen.

Malte Bremer

Eckard Holler: Auf der Suche nach der Blauen Blume: Die großen Umwege des legendären Jugendführers Eberhard Koebel (tusk). Eine Biografie. Gebundene Ausgabe. 2020. LIT Verlag. ISBN/EAN: 9783643140975. 29,90 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel