Tschick darf nicht fehlen – im Podcast des literaturcafe.de

Fabian Neidhardt und Wolfgang Tischer sitzen in den Mauern einer Burgruine im Schwarzwald und sprechen in der aktuellen Podcast-Folge über Bücher und über zwei Verfilmungen. Natürlich ist diesmal auch Tschick dabei. Außerdem wird diesmal literarischer Kontakt zu Außerirdischen aufgenommen.

Wie in den letzten Podcast-Folgen des literaturcafe.de diskutieren Fabian Neidhardt und Wolfgang Tischer über Bücher, die der jeweils andere nicht kennt.

Geschichte deines Lebens – Arrival

Fabian Neidhard stellt die Titelgeschichte des Erzählungsbandes »Stories of your Life« von Ted Chiang vor. Die Geschichte erschien bereits 2002 in englischer Sprache und ist auf Deutsch im Buch »Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes« enthalten, erschienen im Golkonda Verlag und übersetzt von molosovsky.

Unter dem Titel »Arrival« wurde die Geschichte nun verfilmt und ist im Herbst in den Kinos zu sehen. Eine Linguistin wird darin von der Regierung beauftragt, die Sprache von Außerirdischen zu entschlüsseln.

Außer uns spricht niemand über uns

Irdischer wird es bei »Außer uns spricht niemand über uns«. Wolfgang Tischer stellt den neuesten Roman von Büchner-Preisträger Wilhelm Genazino vor. Erschienen ist das Buch im Hanser Verlag. Zum Thema hier der Link auf einen etwas älteren Beitrag von Angela Leinen in der taz: »Männlich und alt sein hilft – Wie man den Büchnerpreis gewinnt«.

Nach allem was ich beinahe für dich getan hätte

Der Kommafehler in diesem Titel tut weh. Aber das ist nicht Thema im Podcast. Fabian Neidthardt spricht über den Debütroman von Marie Malcovati vor, erschienen im Nautilus Verlag.

Tschick – das Buch, der Film

»Tschick« verspricht das Filmhighlight der kommenden Tage zu werden, obwohl er zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht in den Kinos war. Doch Wolfgang Tischer prophezeit, dass der Film beim Publikum sehr gut ankommen wird, auch wenn er die Filmversion für etwas mutlos hält. Fabian Neidhardt und Wolfgang Tischer sprechen über das Buch und die filmische Umsetzung. Eine Filmkritik ist hier im literaturcafe.de nachzulesen.

Tschick. Nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf. Mit Anand Batbileg, Tristan Göbel, Mercedes Müller u.a. Drehbuch: Lars Hubrich, Fatih Akin, Hark Bohm. Regie: Fatih Akin. Deutschland 2015. FSK 12. 92 Minuten. Website:

Kinostart: 15.09.2016 . Nach dem Roman von Wolfgang Herrndorf. Mit Anand Batbileg, Tristan Göbel, Mercedes Müller u.a. Drehbuch: Lars Hubrich, Fatih Akin, Hark Bohm. Regie: Fatih Akin. Deutschland 2015. FSK 12. 92 Minuten. Website: www.tschick-film.de

Nebel im August

Eine weit weniger bekannte Literaturverfilmung läuft Ende September 2016 an: »Nebel im August« nach dem Roman von Robert Domes, erhältlich als Buch bei cbt. Fabian Neidhardt vergleicht Buch und Film nach der wahren Geschichte von Ernst Lossa.

Die von Fabian Neidhardt in diesem Zusammenhang erwähnt exzellente Audio-Dokuserie »Der Anhalter« ist auf der Website des WDR zu finden.

Bühlerhöhe

Als letztes Buch in dieser Podcast-Folge stellt Wolfgang Tischer den Roman »Bühlerhöhe« von Brigitte Glaser vor, erschienen im List Verlag und mittlerweile auf der SPIEGEL-Bestsellerliste zu finden.

Bildergalerie: Die »echte« Bühlerhöhe heute (10 Fotos)

Als Wolfgang Tischer den Roman gelesen hat, wusste er das jedoch noch nicht. Wolfgang Tischer berichtet, warum er definitiv die falsche Zielgruppe für dieses Buch ist.

Am Schluss der Podcast-Folge darf der Hinweis auf die Mitlese-Aktion zu Martin Eden von Jack London nicht fehlen.