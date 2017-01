Stephen King wird 70 – Die große Podcast-Sonderfolge

Am 21. September 2017 wird Stephen King seinen 70. Geburtstag feiern. Grund genug, um den amerikanischen Autor und sein Geschichtenuniversum schon jetzt in einer großen Podcast-Sonderfolge zu würdigen.

Und wann nimmt man eine Podcast-Sonderfolge zu Stephen King am besten auf? Klar: Am Freitag, dem 13.!

Wolfgang Tischer und Fabian Neidhardt unterhalten sich über Kings Bücher, über die Verfilmungen und auch über weniger bekannte Projekt, wie das Libretto zu einem Musical und der Software F13, die heute vermutlich nicht mehr auf aktuellen Geräten laufen wird. Es geht um Kings »Formatexperimente« wie das E-Book »Riding the bullet«, das Hörbuch »Blut und Rauch« und die Fortsetzungsgeschichte »The Green Mile«.

Die Podcast-Folge ist mit insgesamt 55 Kapitelmarkern versehen, sodass an dieser Stelle auf eine ausführliche Nacherzählung des Gesprächs verzichtet wird.

Bildergalerie: Einige der besprochenen Stephen-King-Werke

Stellvertretend für die vielen Infos sei auf das hervorragende deutschsprachige KingWiki verwiesen. Die ebenfalls in der Folge erwähnten »Dollar Babies« von Stephen King sind an dieser Stelle auf seiner Website zu finden.

Wolfgang Tischer und Fabian Neidhardt freuen sich sehr über Ihre Anmerkungen zu Stephen King.

Verborgen in dieser Podcast-Folge ist auch eine Verlosungsaktion. Dreimal wird die brandneue DVD der Stephen-King-Verfilmung »Puls« vergeben, die exklusiv auf DVD und Blu-ray erhältlich ist und die nie in den deutschen Kinos zu sehen war. Die Hauptrollen spielen Samuel L. Jackson und John Cusack. Einsendeschluss ist der 26. Februar 2017, alle weiteren Infos sind in der Podcast-Folge zu hören.

Viel Spaß beim Anhören!