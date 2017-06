Seminar im Schwarzwald: Schreiben und (selbst) veröffentlichen

In der herrlichen Ruhe und wunderbaren Natur des Nordschwarzwalds findet vom 8. bis 10. September 2017 ein ganz besonderes Literaturseminar statt. Lernen Sie die Möglichkeiten kennen, wie Sie Ihren Text als Self-Publisher in Eigenregie als E-Book oder gedruckt veröffentlichen können. Oder ist ein Verlag oder der Weg über einen Literaturagenten der bessere Weg für Sie? Auch diese Möglichkeiten werden wir ansehen und besprechen.

Schreiben und (selbst) veröffentlichen – Die Seminarinhalte

Sie haben einen Roman geschrieben, Kurzgeschichten, Gedichte oder ein Sachbuch. Sie haben den Text vielleicht schon an Verlage oder Literaturagenten geschickt – oder Sie überlegen, dies zu tun. Sie haben von den Möglichkeiten des Self-Publishing gehört. Könnte das vielleicht die bessere Alternative zum Verlag sein? Self-Publishing gehört seit geraumer Zeit zur neuen Medienwelt, und viele Autorinnen und Autoren veröffentlichen mittlerweile ohne Verlag. Nicht selten dominieren die selbstverlegten Manuskripte die E-Book-Bestsellerlisten, denn der Erfolg der elektronischen Lesegeräte ist eng mit dem Self-Publishing-Boom verbunden. Sich selbst zu verlegen ist keine Notlösung mehr, sondern eine ernst zu nehmende Alternative zum Verlag. Allerdings muss der Autor dabei alles selbst machen oder geeignete Dienstleister finden, beispielsweise für Lektorat und Cover. Im Seminar werden alle Aspekte des Selbermachens erläutert und ausprobiert. Für wen schreibe ich? Eignet sich mein Text fürs Self-Publishing? Wie muss ich mein Manuskript vorbereiten, damit es ein perfektes E-Book wird? Welche Software benötige ich? Wo finde ich Unterstützung und kompetente Gegenleser? Und wie mache ich mein Werk bekannt? Wir werden uns zudem mit der traditionellen Veröffentlichung bei einem Verlag beschäftigen und einen Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Buchbranche werfen. Falls Sie eigene Texte und Projekte in Arbeit haben, können wir gemeinsam – sofern es die Zeit zulässt – einen Blick darauf werfen. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch darauf, wie man seine Werke veröffentlicht und vermarktet. Am Ende des Seminars werden Sie in der Lage sein zu beurteilen, welcher Weg der Veröffentlichung für Ihr Buchprojekt oder für Sie der beste sein könnte. Wann: 8. bis 10. September 2017 (Fr. bis So.) Die Anreise kann am 8. September ab 14 Uhr erfolgen. Nach einer Vorstellungsrunde um 17 Uhr beginnt das Seminar mit einem gemeinsamen Abendessen. Nach einem arbeitsintensiven Samstag endet es am Sonntag (10.09.2017) um 12 Uhr. Wer möchte, kann den Aufenthalt in der Black Forest Lodge gerne vor oder nach dem Seminar um einige Tage verlängern, um die Natur des Schwarzwalds zu genießen. Wo: Die Black Forest Lodge in Igelsberg-Freudenstadt Die Black Forest Lodge ist ein typisches Schwarzwaldhaus in Igelsberg im Nordschwarzwald. Die Inhaberin Sarah Braun bietet dort seit 2017 Übernachtungsmöglichkeiten zu einem fairen Preis in einer ansprechenden, sauberen und einladenden Umgebung. Die Unterkunft hebt sich ab durch sehr liebevoll, hell und modern eingerichtete Zimmer ohne Überflüssiges, wo das Besondere, Moderne zu Tage tritt, aber dennoch der nostalgische Charme des Hauses und seine Geschichte erhalten bleiben. Das Haus verfügt über einen Seminarraum und weitere Gemeinschaftsräume sowie einen großen Garten mit Liegewiese. Igelsberg ist eine Gemeinde mit rund 250 Einwohnern, die sich ca. 10 km nördlich von Freudenstadt mitten im Nordschwarzwald befindet. Der Ort liegt idyllisch auf einer sonnigen Hochfläche umgeben von Feldern, Wiesen und Wäldern. Fotogalerie: Die Black Forest Lodge in Igelsberg 1 2► Das Konzept gilt auch für die Verpflegung. Bei der Auswahl der Speisen wird großen Wert auf die Verwendung regionaler und saisonaler Produkte von hoher Qualität gelegt. Wer seinen Aufenthalt verlängern möchte, gibt dies einfach bei der Anmeldung an und Sarah Braun wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Details zu klären. In Igelsberg und Umgebung kann man wunderbar wandern, joggen, Rad fahren und sich erholen. Alle weiteren Infos zum Veranstaltungsort unter black-forest-lodge.eu

Wolfgang Tischer, Seminarleiter

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare zu diesen Themen u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer ist Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Was kostet das Seminar und was ist im Preis enthalten?

Im Preis enthaltene Leistungen:

Teilnahme am Seminar

2 Übernachtungen mit Frühstück im gebuchten Zimmer (mit Bad/ohne Bad)

Vollpension mit einer warmen, vegetarischen Mahlzeit am Tag

Getränke (Kaffee, Tee und Wasser) und Snacks während des Seminars

Freies WLAN

Nicht im Preis inbegriffen:

An- und Abreisekosten

Sonstige Getränke (alkoholische Getränke und Softdrinks)

Evtl. anfallende Transfergebühr vom Bahnhof Freudenstadt nach Igelsberg

Preise (inkl. Mehrwertsteuer):

Bei Unterbringung im Einzelzimmer mit Gemeinschaftsbad: 289€

Bei Unterbringung im Einzelzimmer mit eigenem Bad: 319€

Aufgrund der knappen Kalkulation sind leider keine Ermäßigungen möglich.

Ausschließlich über das folgende Formular melden Sie sich verbindlich bis spätestens 28. Juli 2017 zum Seminar an. Bitte überweisen Sie noch kein Geld. Wir melden uns, wenn Sie beim Seminar mit dabei sind und geben Ihnen dann die Kontodaten durch. Die Seminargebühr muss dann innerhalb von 5 Tagen überwiesen werden.

Die Anreise nach Igelsberg



Auto: Igelsberg-Freudenstadt liegt idyllisch und ruhig im Nordschwarzwald. Am unkompliziertesten reisen Sie mit dem eigenen Fahrzeug an. Da der Ort nicht direkt an der Autobahn liegt, verlassen Sie z. B. die A5 an der Ausfahrt Raststatt, um die letzten Kilometer gemütlich über den Schwarzwald zu fahren. Nutzen Sie einen Routenplaner oder Ihr Navigationssystem mit der Ziel Hauptstraße 6, 72250 Freudenstadt-Igelsberg.

Öffentlich: Der nächstgelegene Bahnhof ist Freudenstadt. Dorthin gelangen Sie von Stuttgart, Karlsruhe oder Offenburg aus. Von Freudenstadt aus nehmen Sie den Bus 7780 bis zur Haltestelle Igelsberg Abzw., Freudenstadt. Von dort aus ist es ca. 1km bis zur Black Forest Lodge, was mit einem Rollkoffer machbar ist. Ggf. fährt auch der Bus 7787 bis Igelsberg Ort. Nutzen Sie die Fahrplanauskunft über bahn.de.

Reisen mehrere Teilnehmer zeitgleich an, so besteht auch die Möglichkeit, ein Sammeltaxi zu organisieren. Geben Sie dies ggf. bei der Anmeldung an. Die Taxikosten sind selbst zu tragen.

Wenn Sie länger bleiben oder mit Begleitung kommen wollen

Der Seminartermin liegt am letzten Ferienwochenende in Baden-Württemberg. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie ein paar Tage früher anreisen oder länger bleiben. Falls Sie z. B. Ihren Partner mitbringen wollen, der nicht am Seminar teilnehmen, sondern in dieser Zeit wandern oder Sport treiben will, so ist auch dies möglich. Geben Sie Ihren Wunsch bei der Anmeldung an und Sarah Braun wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Details abzuklären.

Das Kleingedruckte (bitte aufmerksam lesen)

Rücktritt durch den Teilnehmer

Muss ein Teilnehmer die Veranstaltung aus persönlichen Gründen absagen, so entstehen folgende Gebühren: Bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn 25 % des Preises, 29-15 Tage vor Veranstaltungsbeginn 50 % des Preises, 14-0 Tage vor Veranstaltungsbeginn 100 % des Preises. Stornierungen müssen aus Gründen der Beweisführung schriftlich vorgenommen werden. Bereits gezahlte Beträge werden dann zurücküberwiesen.

Absage durch den Veranstalter

Im Falle einer nicht ausreichenden Teilnehmerzahl behalten wir uns vor, die Veranstaltung spätestens 6 Wochen vor Beginn abzusagen. Die Anmeldefrist läuft bis zum 28.07.2017. Die minimale Teilnehmerzahl beträgt 5 und die maximale Teilnehmerzahl 11 Personen. Bereits geleistete Zahlungen werden den Teilnehmern zu 100% erstattet. Weitere Ansprüche aus der Absage sind in diesen Fällen ausgeschlossen.

Anfahrt / Fahrt zu Veranstaltungen

Sollte ein Teilnehmer mit öffentlichem Verkehr anreisen, so helfen wir gerne bei der Organisation einer Abholmöglichkeit (z.B. Sammeltaxi) aus Freudenstadt. Die Kosten hierfür werden von den Teilnehmern getragen.

Haftungsausschluss

Die Teilnahme am Seminar erfolgt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko. Der Teilnehmer erkennt den Haftungsausschluss des Veranstalters für Schäden aller Art an.

Die Veranstalter

Das Seminarwochenende wird organisiert und veranstaltet vom literaturcafe.de (Wolfgang Tischer) und der Black Forest Lodge (Sarah Braun).