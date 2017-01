Rakuten statt Telekom: Was wird aus den Tolino-Geräten und der Self-Publishing-Plattform?

Zunächst muss noch das Bundeskartellamt seine Zustimmung für den Wechsel des Technologiepartners innerhalb der Tolino-Allianz geben. Zwar sind die Kobo-Reader in Deutschland beispielsweise in den Saturn- und Mediamärkten erhältlich, doch haben die Geräte in Deutschland keinen nennenswerten Marktanteil. Vor einiger Zeit verkündete die Tolino-Allianz, dass in Deutschland der Anteil der E-Book-Verkäufe mit denen Amazons identisch sei. Demnach dürfte der Marktanteil der Kobo-Reader unter 10% liegen. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass das Kartellamt keine Einwände gegen den Rakuten-Einstieg in die Tolino-Allianz hat. Zur Allianz gehören die großen und mittleren deutschen Buchhandelsketten wie Hugendubel, Thalia, Weltbild, Mayersche und Osiander.

Kobo ist ursprünglich ein kanadisches Unternehmen, der Firmenname ein Anagramm des Wortes book. Im November 2011 wurde das Unternehmen vom japanischen Rakuten-Konzern aufgekauft.

Ähnlich wie dem Sony-Konzern, der sich mittlerweile komplett aus dem E-Reader-Markt zurückgezogen hat, fehlt auch Kobo hierzulande die Kompetenz im Inhalte-Bereich. Vergleiche ergeben regelmäßig, dass im Kobo-Shop das kleinste Sortiment an E-Books angeboten wird. Kobo setzt jedoch auf den offenen EPUB-Standard mit Adobe-Kopierschutz . Bei den Tolino-Buchhändlern erworbene E-Books konnten also schon immer auch auf Kobo-Geräten gelesen werden.

Mit dem Einstieg in die Tolino-Allianz und der Übernahme der Tolino-Hardware besitzt Kobo über Nacht einen Marktanteil von 50% auf dem deutschen E-Ink-Reader-Markt, wenn man den Tolino-Zahlen glaubt. Nach den USA ist Deutschland ein wichtiger E-Book-Markt. Zwar lesen viele Menschen E-Books auch auf Smartphones und Tablets, doch zumindest die E-Ink-Reader kommen künftig mehr oder weniger ausschließlich von einem amerikanischen (Amazon) und einem japanischen Konzern (Rakuten).

Wie bei einer solchen Übernahme üblich, betonen sowohl die Tolino-Buchhandlungen als auch die aussteigende Telekom, dass für die Kunden alles beim Alten bleibe. Dies bedeutet:

Tolino bleibt die Marke für den deutschsprachigen Raum

Rakuten übernimmt die Betreuung der bestehende Hard- und Software und auch das Cloud-Ökosystem von der Telekom

Der Shop des jeweiligen Tolino-Partners, bei dem die Hardware gekauft wurde, bleibt auf dem Gerät vorinstalliert.

Kunden können die Telekom-Hotspots weiterhin kostenfrei nutzen, um auf ihre digitalen Bibliotheken und die Shops zuzugreifen.

Die Allianz bleibt für weitere Buchhandelspartner offen

Jedoch dürfte es mittelfristig für Rakuten nicht sinnvoll sein, hierzulande eine eigene Hard- und Software anzubieten. Rakuten ist beispielsweise in England ebenfalls schon Hard- und Softwaredienstleister für das E-Book-Geschäft von Buchhandelspartnern. Früher oder später wird Rakuten die Infrastruktur angleichen und weltweit vereinheitlichen. Ob dann Kobo oder Tolino auf der Hardware steht, wird sich zeigen.

Was wird aus dem Self-Publishing für Tolino?

Ebenfalls noch offen ist, was der Partnerwechsel in der Allianz fürs Self-Publishing auf dem Tolino bedeutet. Für den deutschen Markt wird dies durch das relativ kleine Team bei Tolino Media realisiert. Mit Kobo Wirting Life betreibt Rakuten jedoch ebenfalls schon länger ein eigenes Self-Publishing-Portal, über das E-Books nicht nur in Deutschland, sondern weltweit verkauft werden können. Die Bedienung ist einfach und simpel, der Upload für jedermann möglich. Aufgrund der geringen Kobo-Verbreitung spielt dieses Portal jedoch für den deutschen Markt bislang keine wichtige Rolle. Auch das könnte sich nun ändern bzw. die deutschlandspezifische Tolino-Media-Plattform könnte sich mittelfristig in die Writing-Life-Infrastruktur eingliedern.

Fazit: Was bleibt von Tolino?

Obwohl man derzeit anderes beteuert: Mit dem Einstieg von Rakuten bzw. Kobo wird sich die Tolino-Allianz verändern. Mit dem japanischen Partner kann nun nicht mehr von einer deutschen Allianz gegen Amazon gesprochen werden. Als Hard- und Software-Betreiber sitzt Rakuten künftig am längeren Hebel. Nach der Zustimmung durch das Kartellamt ist daher zu erwarten, dass Rakuten die Hard- und Software mittelfristig weltweit vereinheitlichen wird. Dies betrifft auch das Self-Publishing-Angebot. Die Buchhandelsketten sind dann die jeweiligen nationalen Partner für Deutschland, England, Frankreich etc. Da Tolino und Kobo auf das gleiche E-Book-Format setzen, bleibt das Kobo-Tolino-System offener und handelsseitig heterogener als die Amazon-Konkurrenz. Der Rakuten-Konzern mit seinen E-Ink-Readern ist somit die weltweit einzig verbleibende ernst zu nehmende Konkurrenz zu Amazons Paperwhite und Co.