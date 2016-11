Günstig wie nie zuvor: Amazon Kindle Paperwhite für 79,99 Euro im Angebot

Wir sagen Ihnen, was sie vor dem Kauf bedenken sollten.

Günstiger war der aktuelle Amazon E-Reader für normale Kunden noch nie zuvor zu haben. Wer sich selbst oder anderen das Lesegerät zu Weihnachten schenken will, der sollte also zuschlagen, denn wie im Supermarkt gilt das Angebot »nur solange Vorrat reicht«.

Eine Woche lang hat Amazon den Preis des Kindle Paperwhite um 40 Euro reduziert. In der so genannten CyberMonday-Woche ab dem 21. November 2016 kostet der Paperwhite nur 79,99 Euro. Der Preis des Paperwhite mit zusätzlichem Mobilfunkzugang wurde ebenfalls um 40 Euro auf 139,99 gesenkt.

Nie zuvor war der Angebotspreis der aktuellen Paperwhite-Modelle von Amazon auf 79,99 Euro gesenkt gewesen. Selbst zum Kindle-Jubiläum im April 2016 war der Preis für Amazons beliebtester E-Reader nur auf 99,99 Euro herabgesetzt worden. Lediglich für Prime-Kunden, die für zusätzliche Amazon-Leistungen eine Jahresgebühr von derzeit 79 Euro zahlen, war der Paperwhite im Sommer 2016 eine Woche lang mit 69,99 Euro noch günstiger zu erwerben.

Günstiger wird das Gerät nicht mehr zu haben sein

Niemand kennt die Planungen von Amazon, das Unternehmen hält sich mit Ankündigungen immer sehr bedeckt, doch wir wagen die Prognose: Günstiger als jetzt wird das aktuelle Paperwhite-Modell nicht mehr zu haben sein – zumindest solange es kein Nachfolge-Modell gibt.

Die ab dem 21. November 2016 angebotenen Paperwhite Modelle für 79,99 Euro (WLAN) und 139,99 Euro (WLAN und Mobilfunk) sind nach wie vor die aktuellen Modellvarianten. Sie kamen bereits 2015 auf den Markt und wurden noch nicht von einem Nachfolger abgelöst. Unseren ausführlichen Test des Kindle Paperwhite 3 lesen Sie hier. Eigentlich geschah die Modellablösung alle 2 Jahre, doch so kurz vor Weihnachten ist nicht mehr mit der Präsentation des Nachfolgers im Jahre 2016 zu rechnen.

Der neue Paperwhite – so unsere Prognose – wird daher erst im Frühjahr 2017 auf den Markt kommen. Wie er sich vom aktuellen Modell unterscheiden wird, ist noch völlig unbekannt. Klar dürfte nur sein, dass das Gerät eine tageszeitabhängige Beleuchtung besitzen wird und dass es auch mal in die Badewanne fallen kann, weil der Spritzwasserschutz besser sein wird.

Technisch nach wie vor aktuell

Der aktuell angebotene Kindle-Paperwhite ist also, was die Displaytechnik von E-Readern angeht, nach wie vor auf dem Höhe der Zeit. Daher können wir den Kauf empfehlen. Der Kindle-Paperwhite bietet das beste Preis-Leistungsverhältnis und eine extrem gute Softwareausstattung (siehe Testbericht). Natürlich muss immer wieder darauf hingewiesen werden, dass der Kindle das Lesegerät für diejenigen ist, die später auch ihre E-Books bei Amazon kaufen wollen. Solange man in diesem System bleibt, ist der Kindle das perfekte Gerät. Der Kauf und das sofortige Lesen von E-Books funktioniert nahtlos. Wer viel unterwegs ist, sollte das ebenfalls um 40 Euro herabgesetzte Modell für 139,99 Euro wählen. Durch den zusätzlichen Mobilfunkzugang ohne weitere Kosten, kann man auch dann auf seine digitale Cloud-Bibliothek oder den Amazon-Shop zugreifen, wenn kein WLAN zur Verfügung steht.

Wie immer gilt das Angebote ab dem 21. November 2016 für eine Woche, allerdings mit der Einschränkung »solange Vorrat reicht«. Wer sich einen Kindle kaufen möchte, sollte also bestellen. Pro Person können maximal zwei Geräte geordert werden. Grundsätzlich kann man das Gerät auch als Geschenk für andere kaufen. Hat der Beschenkte noch kein Amazon-Kundenkonto, muss er oder sie es spätestens bei der Inbetriebnahme anlegen, da sonst kein E-Book-Kauf bei Amazon möglich ist.

