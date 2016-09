Nachtrag: Die offizielle Liste ist nun bekannt und in diesem Beitrag ergänzt.

Morgen, am 20. September 2016 um 10 Uhr wird die offizielle Shortlist des Deutschen Buchpreises 2016 bekannt gegeben. Am 17. Oktober 2016 wird dann in Frankfurt der mit 25.000 Euro dotierten Preis vergeben.

In wie weit wird Malte Bremers Auswahl der offiziellen Jury-Shortlist entsprechen? Natürlich werden wir die offizielle Liste hier nachtragen, sobald sie bekannt gegeben wurde.: Ist geschehen. Siehe unten.

Doch hier nun Malte Bremers Shortlist. Der letzte Satz verlinkt jeweils auf die ausführlicher Besprechung anhand der Ende August präsentierten offiziellen Longlist zum Deutschen Buchpreis 2016.

1. Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis

Ein verteufelt raffiniertes Spiel mit dem Leser: Ist er Zeuge eines Schreibprozesses? Schaut er dem Ich-Erzähler beim Schreiben über die Schulter und merkt nicht, dass es um ihn geht? Zur Kurzkritik »

Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis. Gebundene Ausgabe. 2016. Frankfurter Verlagsanstalt. ISBN/EAN: 9783627002282. EUR 21,00 » Bestellen bei Amazon.de

2. Peter Stamm: Weit über das Land

Da ist (und bleibt) alles wunderbar unklar: Ist das Wirklichkeit oder pure Vorstellung der Protagonisten? Oder deren Wunschträume? Zur Kurzkritik »

Peter Stamm: Weit über das Land: Roman. Gebundene Ausgabe. 2016. S. FISCHER. ISBN/EAN: 9783100022271. EUR 19,99 » Bestellen bei Amazon.de

3. Arnold Stadler: Rauschzeit

Die flott geschriebene , kapitelweise wechselnde Selbst- und Fremdsicht von »Mausi« und »Alain« schaffen ein überraschendes Bild von den beiden Hauptfiguren. Zur Kurzkritik »

Arnold Stadler: Rauschzeit: Roman. Gebundene Ausgabe. 2016. S. FISCHER. ISBN/EAN: 9783100751393. EUR 26,00 » Bestellen bei Amazon.de

4. Thomas von Steinaecker: Die Verteidigung des Paradieses

Was ist der »Voruntergang«, an den der Ich-Erzähler erinnert, indem er Wörter sammelt, die inzwischen ihre Bedeutung verloren haben, Wörter wie Salbader, weidlich und Amnestie? Ist das die Zeit des »Nachuntergangs?« Spannend! Zur Kurzkritik »

Thomas von Steinaecker: Die Verteidigung des Paradieses: Roman. Gebundene Ausgabe. 2016. S. FISCHER. ISBN/EAN: 9783100014603. EUR 24,99 » Bestellen bei Amazon.de

5. Philipp Winkler: Hool

Der »blöde Pimpf« Heiko erinnert sich an den Tag, als seine Mutter weg fährt: Wieso fährt sie weg und wohin mit ihrem schweren Koffer? Und was wird aus Heiko und seiner pubertierenden Schwester Manuela? Bleiben die allein in der Wohnung? Zur Kurzkritik »

Philipp Winkler: Hool: Roman. Gebundene Ausgabe. Aufbau Verlag. ISBN/EAN: 9783351036454. EUR 19,95. Ersch.: 2016 » Bestellen bei Amazon.de

6. Dagmar Leupold: Die Witwen

Leicht liest sich das, und man & frau sind sofort in der von einem Fluss umschlungenen (fiktiven) Stadt Steinbronn bei den vier Protagonistinnen, allesamt Witwen, die anhand eines Fotos vorgestellt werden. So fängt ein Abenteuerroman an? Ich bin gespannt! Zur Kurzkritik »

Dagmar Leupold: Die Witwen: Ein Abenteuerroman. Gebundene Ausgabe. 2016. Jung u. Jung. ISBN/EAN: 9783990270882. EUR 22,00 » Bestellen bei Amazon.de

Malte Bremer

Deutscher Buchpreis 2016: Die offizielle Shortlist

Am 20. September 2016 um 10 Uhr wurde die offizielle Shortlist bekannt gegeben. Demnach können sich noch Hoffnung auf den Deutschen Buchpreis 2016 machen:

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Fremde Seele, dunkler Wald (S. Fischer, August 2016)

Zitat Malte Bremer: »Das schlurt so vor sich hin, macht mich nicht neugierig.«

(S. Fischer, August 2016) Zitat Malte Bremer: »Das schlurt so vor sich hin, macht mich nicht neugierig.« Bodo Kirchhoff: Widerfahrnis (Frankfurter Verlagsanstalt, September 2016)

Zitat Malte Bremer: »Schwelg!«

(Frankfurter Verlagsanstalt, September 2016) Zitat Malte Bremer: »Schwelg!« André Kubiczek: Skizze eines Sommers (Rowohlt Berlin, Mai 2016)

Zitat Malte Bremer: » In jedem Fall liest sich der Anfang wunderbar leicht!«

(Rowohlt Berlin, Mai 2016) Zitat Malte Bremer: » In jedem Fall liest sich der Anfang wunderbar leicht!« Thomas Melle: Die Welt im Rücken (Rowohlt Berlin, August 2016)

Zitat Malte Bremer: »Das ist Unterhaltung vom Feinsten: Schräg, eigenwillig, verblüffend!«

(Rowohlt Berlin, August 2016) Zitat Malte Bremer: »Das ist Unterhaltung vom Feinsten: Schräg, eigenwillig, verblüffend!« Eva Schmidt: Ein langes Jahr (Jung und Jung, Februar 2016)

Zitat Malte Bremer: »Nichts von Interesse finde ich in diesem Text, es ist alles nur banal.«

(Jung und Jung, Februar 2016) Zitat Malte Bremer: »Nichts von Interesse finde ich in diesem Text, es ist alles nur banal.« Philipp Winkler: Hool (Aufbau, September 2016)

Zitat Malte Bremer: »Da ist schon soviel Material versammelt, das sortiert und verfolgt werden will: Toll!«

Zwei von Malte Bremers Kandidaten sind auf der Shortlist zu finden (Kichhoff und Winkler), zwei weitere haben ihn begeistert (Kubiczek, Melle) und zwei weitere definitiv missfallen (Kaiser-Mühlecker, Schmidt).