Bachmannpreis-Podcast 2016 – Folge 4: Der zweite Tag um Kopf und Kragen

Am zweiten Lesetag gibt es Antwort auf die (theoretische) Frage: Was ist, wenn ein Juror vor oder während des Bewerbs krank wird? Die Antwort gibt in der 4. Podcast-Folge kein geringerer als Magister Wilfried Kammerer, der als Justitiar beim Bachmannpreis über die Einhaltung der Regeln wacht. In seiner Freizeit organisiert Kammerer übrigens auch die Wasserrettung auf dem Wörthersee.

Ebenso erläutert in dieser Podcast-Folge Marco Dinić, worum es in dem Song »Balkan« der jugoslawischen Band Asra geht (Hier auf YouTube zu sehen und zu hören), den Dinić gestern in seinen Text eingeflochten und sogar gesungen hat. Das Gespräch ist ab Minute 5:37 zu hören.

Nach der Lesung von Tomer Gardi diskutierte die Jury lange darüber, was von einem Text in nicht korrektem Deutsch zu halten sei. Wie fand der Autor das? Ab Minute 27:56 kommt daher in dieser Podcast-Folge Tomer Gardi selbst zu Wort.

Doris Brockmann und Wolfgang Tischer trafen sich diesmal nach den Lesungen in Klagenfurt beim Italiener, um über den zweiten Lesetag zu sprechen. Eindeutige Favoritin bei der Jury schien Julia Wolf mit ihrem Text »Walter Nowak bleibt liegen« zu sein. Wenn es jedoch um den Text von Sylvie Schenk am Ende des Lesetages geht, redet sich Wolfgang Tischer möglicherweise ein klein wenig um Kopf und Kragen.

Im einzelnen sah die Lesereihenfolge des zweiten Tages (Freitag, 1. Juli 2016) so aus. Die Namen sind jeweils mit den Texten auf bachmannpreis.orf.at verlinkt:

1. Lesung 10.00 Uhr Julia Wolf

2. Lesung 11.00 Uhr Jan Snela

3. Lesung 12.00 Uhr Isabelle Lehn

Mittagspause

4. Lesung 13.30 Uhr Tomer Gardi

5. Lesung 14.30 Uhr Sylvie Schenk